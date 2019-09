Le TIBCO NOW Global Tour affiche une nouvelle fois complet

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données et de l’API management, annonce que sa conférence TIBCO NOW™, prévue du 25 au 26 septembre 2019 à Londres, affiche désormais complet après des événements à guichets fermés à Singapour et à Chicago. Cette tournée mondiale réunit des clients, partenaires et leaders d’opinion de TIBCO pour partager les meilleures pratiques permettant aux organisations d’innover à tous les niveaux et de piloter leurs transformations numériques.



Les participants assisteront – à l’occasion de conférences riches en enseignements et de séances métiers et sectorielles – aux prises de parole d’intervenants influents, dont des membres du top management de TIBCO, ainsi que de représentants de clients EMEA de l’éditeur, à l’image de Three UK, Campari Group et Invitalia. Cet événement intervient à l’heure où les organisations leaders s’efforcent d’innover pour rester compétitives. Ainsi, pendant deux jours, les participants bénéficieront de conseils stratégiques afin de piloter la transformation numérique de leurs entreprises en adoptant à la fois des technologies émergentes et une approche orientée donnée (data driven enterprise) désormais indispensable à leur réussite.



Trois parcours thématiques seront proposés aux utilisateurs : Augment Intelligence, Interconnect Everything et Accelerate Innovation. Ceux-ci auront pour but de répondre aux besoins pressants des organisations cherchant à innover tout au long de leurs transformations numériques. Les participants auront la primeur d’annonces concernant des produits, des fonctionnalités et des nouveautés en matière de connectivité, et pourront participer à des formations et des sessions de certification. En outre, ils bénéficieront d’un accès au hub technologique avec des stands de sponsors et des démonstrations TIBCO. Ils pourront développer leurs réseaux en rencontrant des entreprises figurant parmi les plus innovantes en Europe. Enfin, les Trailblazer Awards seront décernés à des entreprises d’exception ayant su intégrer avec succès les technologies de TIBCO à leurs stratégies.



« La clé de la réussite des entreprises réside dans leurs technologies, leurs stratégies et leurs cultures. Le TIBCO NOW Global Tour est un savant mélange de ces trois ingrédients, et offre une plateforme d’inspiration et de sensibilisation sans égale pour des participants désireux de découvrir comment faire de la donnée un moteur de l’entreprise numérique », déclare Dan Streetman, CEO de TIBCO. « TIBCO leur offre les clés pour stimuler leur innovation et se démarquer de la concurrence grâce à leurs données. »