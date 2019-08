Le bouleversement de l'arrivée de l'IA dans les entreprises

Stéphane Roder, passionné d'Intelligence artificielle, a dédié sa carrière à cette technologie. Son 1er opus « Le Guide pratique de l'IA dans l'entreprise – Anticiper les transformations, mettre en place des solutions » qui vient de paraître aux éditions Eyrolles, rencontre un vif succès.

Dirigeant de filiales de groupes du CAC 40 et entrepreneur à succès, son parcours professionnel lui a permis d'acquérir une grande expertise technique et métier. Afin d'aider les entreprises dans cette transition par l'IA, il fonde AI Builders, sa société de conseil indépendante entièrement dédiée à l'Intelligence Artificielle.

Son objectif ? Accompagner les entreprises en leur permettant d'intégrer l'IA dans leur roadmap de transformation digitale pour qu'elles disposent d'une vision ROIste de cet apport à leur core business.



L'intelligence artificielle est une révolution pour l'entreprise, elle va bouleverser tous les métiers, mais aussi les structures de coûts, de revenus, et leurs organisations. Car, si l'intelligence artificielle permet évidemment d'automatiser et de simplifier un certain nombre de tâches, elle permet également la création de nouveaux modèles ainsi que la réappropriation de l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise.



« Comme à chaque révolution, les illuminés se déchainent et promettent l'imminence de l'apocalypse. En démystifiant l'IA, et en comprenant les grands principes, sans toutefois entrer dans la mathématique et encore moins dans la programmation, le manager doit avoir pleinement conscience du potentiel mais aussi des limites de l'IA d'aujourd'hui pour ce projeter et imaginer les futurs gisements de gain de productivité et de création de nouveaux revenus. »