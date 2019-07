Le déploiement du nouveau service Oracle Autonomous Database Dedicated supprime tous les obstacles au transfert des bases de données des entreprises vers le cloud autonome

· Plus de 5 000 nouveaux essais d'Autonomous Database ont été demandés à Oracle rien que sur le 4ème trimestre de son exercice 2019. A l'écoute de cette demande toujours plus forte, Oracle étend les fonctionnalités d'Autonomous Database pour répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent transférer dans le cloud leurs charges opérationnelles les plus critiques. Oracle annonce ainsi la disponibilité du service Oracle Autonomous Database Dedicated, qui offre aux clients les plus hauts niveaux de sécurité, de fiabilité et de contrôle pour toutes les catégories de charges de bases de données.



· “Autonomous Database Dedicated permet aux clients de passer facilement de bases de données on-premise indépendantes et gérées manuellement à un cloud privé de bases de données totalement autonomes et isolées au sein d'Oracle Public Cloud,” déclare Juan Loaiza, Executive Vice President, Mission-Critical Database Technologies, Oracle. “Notre service Autonomous Database Dedicated supprime toutes les inquiétudes que les entreprises pouvaient avoir auparavant à propos de la sécurité, de l'isolation et des règles opérationnelles lors du passage au cloud.”



· Le service Oracle Autonomous Database Dedicated offre aux clients un cloud de bases de données privé et personnalisable, fonctionnant sur une infrastructure dédiée Exadata dans Oracle Cloud. Il constitue ainsi une plateforme idéale de services de bases de données (DBaaS), capable d'exécuter des bases de données de n'importe quelle taille, dimension ou criticité. Cette architecture unique offre les plus hauts niveaux d'isolation des charges, afin de protéger chaque base de données aussi bien des menaces externes que d'utilisateurs internes malintentionnés. Le niveau de sécurité et d'isolation des performances peut être facilement adapté aux besoins de chaque base de données. Le service Oracle Autonomous Database Dedicated offre également des règles opérationnelles personnalisables, afin que chaque client puisse contrôler totalement la mise à disposition des bases de données, les mises à jour logicielles et la disponibilité.



· Le service Oracle Autonomous Database Dedicated est l'offre la plus récente au sein du portefeuille Oracle Autonomous Database. Oracle Autonomous Database s'appuie sur 40 années d'expérience au service des applications les plus exigeantes de la planète. Première offre de cette nouvelle catégorie, Oracle Autonomous Database utilise des techniques révolutionnaires de Machine Learning (apprentissage automatique) pour ses fonctions d'autopilotage, d'autoréparation et d'auto-sécurisation capables d'automatiser les principaux processus d'administration et de sécurité des systèmes de bases de données tels que l'application des correctifs, l'optimisation et la mise à niveau, tout en assurant le fonctionnement continu de son infrastructure critique dans le cadre d'une expérience cloud moderne. Grâce à Oracle Cloud Infrastructure, les coûts d'Oracle Autonomous Database sont nettement plus faibles que ceux des alternatives existantes.



· “Dans l'e-commerce, le plus grand défi que nous rencontrons actuellement est de répondre aux exigences de nos clients pour le traitement des commandes. La vitesse n'est plus un luxe – elle est indispensable,” explique Craig Wilensky, PDG de Jasci. “Avec Oracle Autonomous Database, nos performances ont été multipliées par 75. Et grâce à l'élasticité et à la sécurité d'Oracle Cloud, les possibilités qui s'ouvrent à nous sont infinies. Avec cette base de données, Jasci redéfinit activement une nouvelle norme de référence pour son secteur d'activité.”



Le "low-code" arrive dans les systèmes autonomes



· Oracle annonce également la disponibilité d'une gamme complète de fonctionnalités dédiées aux développeurs et intégrées dans Autonomous Database, avec notamment Oracle Application Express (APEX), Oracle SQL Developer Web et Oracle REST Data Services afin que les développeurs puissent réaliser et déployer rapidement de nouvelles applications pilotées par les données.



· Oracle APEX est la plateforme de référence pour le développement applicatif low-code (à faible niveau de codage), permettant aux développeurs de réaliser rapidement des applications d'entreprise évolutives et sécurisées dotées des meilleures fonctionnalités. Oracle APEX peut être utilisé pour importer des feuilles de calcul et développer en quelques minutes une appli Web jouant le rôle de source unique de référence, créer de superbes rapports et outils de visualisation des données, ou encore réaliser des applications de gestion des données opérationnelles les plus critiques. Avec Oracle APEX préinstallé et préconfiguré dans Oracle Autonomous Database, quelques minutes suffisent aux développeurs pour commencer à réaliser des applications.



· Oracle annonce aussi la disponibilité d'Oracle SQL Developer Web, une interface Web pour Oracle Autonomous Database, permettant aux développeurs d'exécuter facilement des requêtes, de créer des tables et de générer des diagrammes de schémas. Avec le support natif d'Oracle REST Data Services, les développeurs peuvent désormais développer et déployer des services RESTful pour Oracle Autonomous Database, afin de développer encore plus facilement des interfaces REST modernes pour leurs données relationnelles.



Les analystes confirment le leadership d'Oracle sur le marché



· Plusieurs études d'analystes indépendants ont récemment souligné les caractéristiques particulièrement innovantes d'Oracle Autonomous Database, en particulier l'optimisation continue et autonome pour toutes les charges. C'est notamment le cas de Forrester :



o Dans son rapport de juin 2019 intitulé The Forrester Wave Database-As-A-Service, Q2 2019, Oracle est désigné leader avec les meilleures notes pour le critère de sécurité des données et la catégorie de la stratégie. Selon cette étude, “avec sa base de données cloud autonome, Oracle automatise non seulement les tâches d'administration courante telles que la mise à disposition, la sauvegarde, la disponibilité et l'application des correctifs, mais il automatise également l'optimisation des requêtes, l'indexation des tables et les mises à niveau.” Comme le précisent les auteurs, “les entreprises apprécient particulièrement la sécurité, la performance, l'automatisation et la tarification de la solution Oracle…”