Le groupe Courtepaille choisit la solution d’aide au recrutement prédictif d’Infor

Infor, l’un des principaux éditeurs d’applications métier disponibles dans le Cloud, annonce que le groupe Courtepaille a choisi de déployer sa solution d’aide au recrutement prédictif ‘Infor Talent Science’, avec l’objectif d’améliorer sensiblement le taux de turnover de ses serveurs et directeurs de restaurant, des populations volatiles et difficiles à fidéliser.



Avec un taux de turnover de près de 60% par an, l’entreprise est confrontée à un problème critique de recrutement, lié notamment à la difficulté de trouver des candidats motivés à rejoindre le secteur de la restauration (pour les non professionnels) et au nombre important de postes à pourvoir chaque année : soit 1.000 nouveaux candidats à recruter pour environ 1.500 postes existants.



Erwan Jalinier, DRH du Groupe Courtepaille, déclare : « Alors que notre secteur est confronté à un déficit chronique de main d’œuvre, les attentes du marché ne cessent d’évoluer vers une expérience client globale, de plus en plus exigeante. Dans ce contexte, la problématique de trouver de nouveaux candidats est devenue un point sensible. Aussi souhaitons nous ouvrir nos campagnes de recrutement à des profils non expérimentés, y compris en dehors du secteur de la restauration, car nous sommes convaincus que la polyvalence de notre organisation, ainsi que notre culture d’entreprise familiale, constituent des points attractifs et fondamentaux pour former et faire évoluer de nouveaux talents. »



A la recherche d’un outil capable d’accélérer et d’améliorer le processus de sélection des candidats, Courtepaille choisit donc ‘Infor Talent Science’, une solution reconnue dans le monde entier pour sa pertinence et ses résultats prouvés dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.



Un profil cible de référence



Dans un premier temps, la solution sera déployée comme une clé d’entrée, sur la base d’un questionnaire qui sera soumis à chaque candidat, afin d’identifier s’il possède les caractéristiques comportementales et la motivation nécessaires pour réussir à un poste de serveur ou de directeur d’établissement.



Pour ce réseau de 290 restaurants, l’outil d’Infor permettra aux responsables d’établissement de s’appuyer sur des données tangibles, afin de prendre de meilleures décisions, tant en matière de recrutement que de promotion interne. L’objectif : améliorer la pertinence des entretiens des candidats, rationaliser la diversité des profils recrutés et proposer des parcours de formation et d’intégration plus efficaces.



Après une phase d’implémentation qui se déroulera au cours du 2ème trimestre de cette année, la solution devrait être déployée à l’été 2019.



Erwan Jalinier conclut : « Courtepaille est une enseigne historique, chère au cœur des Français, qui se transforme sans cesse pour répondre au mieux aux attentes de ses clients. Les hommes sont au cœur de cette transformation. Aussi, avec ‘Infor Talent Science’ et ses capacités prédictives, nous pourrons privilégier la personnalité et la diversité des profils de nos nouvelles recrues et ce, sans nous limiter à des candidats issus du secteur de la restauration. Nous espérons ainsi réduire significativement le taux de turnover de nos serveurs et directeurs de restaurant et faire évoluer les plus talentueux d’entre eux au sein de nos nombreux établissements. »



*Infor® Talent Science™ est une solution SaaS de recrutement prédictif des talents, qui aide à identifier les meilleurs candidats pour chaque poste. Ce logiciel s’appuie sur un large spectre de données de performance et de données comportementales.