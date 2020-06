Pas de compétitivité pour les entreprises de demain sans une architecture de données moderne et agile !

Plusieurs études de cas autour d’architectures de données modernes témoignent de la transformation accomplie et des résultats obtenus par les entreprises qui les ont mises en œuvre.



Grâce à des accélérateurs et à une approche centrée sur l'organisation et basée sur des applications éprouvées, les entreprises obtiennent généralement des taux de réussite d’implémentation supérieurs à 66 %, y compris dans des secteurs éloignés de leur cœur d’activité. La technologie d'affinement des données automatisée leur permet également de construire rapidement des modèles analytiques, tout en réduisant de 70 % le temps nécessaire à l'acquisition et à la modélisation des données.



Une architecture moderne des données repose sur une solution cloud, pré-intégrée de bout en bout, ne nécessitant aucune installation. Les délais sont jusqu'à 40 % inférieurs à ceux constatés lors de déploiements de projets traditionnels. Mais, plus important, chez Infor, 61 % des clients s’appuient sur sa plateforme de données et d'analyse en tant que solution unique. Ils éliminent ainsi des dizaines de technologies et d'outils hérités et simplifient considérablement leur empreinte technologique.



- Citrix

Citrix, une entreprise proposant une plateforme d’administration digitale, a pu concevoir une supply chain digitale à partir de l'architecture moderne de données d'Infor. Cette approche lui a permis d'intégrer des données provenant de plus de 400 sources internes et externes, sur site et dans le cloud, au sein d’une vue unique et de bout en bout de sa supply chain. Citrix dispose désormais d'une visibilité globale et quasi temps réel qui lui permet de connecter, d'agréger et de transformer des données toutes les sept minutes, ce qui lui a permis d’obtenir des résultats tangibles au niveau de la rotation des stocks (multipliée par 5) et de ses délais de livraison (respectés à 99 %) en seulement 73 jours.



- Schneider Electric

Schneider Electric propose des solutions digitales aux particuliers et aux entreprises. L'entreprise s’appuyait sur plus de 200 systèmes ERP installés sur site, ce qui l’obligeait à consolider les opérations liées à ses achats sur ces 200 systèmes afin d’obtenir une vision globale de ses dépenses. Grâce à l'architecture moderne de données d'Infor, Schneider Electric a pu rassembler l’ensemble de ses systèmes au sein d’une vue à 360 degrés pour le suivi de ses achats. Les avantages de cette transformation ont été obtenus en un peu plus de 90 jours et l’entreprise économise aujourd’hui 500 millions de dollars par an sur des achats hors production, un gain non négligeable pour faire face aux évolutions du marché.



- Miller Industries

Miller Industries est le plus grand fabricant mondial d'équipements de remorquage et de récupération. L'entreprise éprouvait des difficultés avec la gestion de ses sources de revenus complexes et de ses multiples silos de données associés à de nombreux outils, dont quatre systèmes ERP installés sur site. Miller Industries disposait de données de plus de 20 ans, toutes conservées dans des bases de données disparates et des formats hétérogènes. L'absence d'une vue intégrée et unique de ses activités de fabrication (actuelles comme passées) rendait difficile toute prévision de la demande. Grâce à l'architecture moderne de données d'Infor, Miller Industries est désormais en mesure de remplacer des centaines de feuilles de calcul manuelles par des informations stockées au sein d’un référentiel centralisé et exploitables à partir de quelques tableaux de bord.



En seulement 90 jours, la solution intégrée a notamment permis de :

- simplifier considérablement sa pile d'analyses et de rapports pour chaque département

- réduire de manière significative ses systèmes historiques d'octroi de licences et son infrastructure générale

- améliorer la prévision et l'analyse des tendances grâce à des fonctionnalités analytiques avancées.



Ainsi, du PDG aux travailleurs de première ligne, chacun peut aujourd’hui répondre à 80 % des questions liées à son métier, grâce à des tableaux de bord mobiles personnalisés, ce qui a permis de réduire de 40 % les soldes des comptes clients déficitaires.