Le groupe Mind7 Consulting lance MyRTEA Metrics

MyRTEA Metrics propose des fonctionnalités innovantes qui permettent de maîtriser, d’améliorer et augmenter les performances des activités managériales. C’est dans cet esprit que MyRTEA Metrics a développé le premier « Business Performance Assistant » qui identifie en temps réel les dysfonctionnements et situations anormales dans les activités métiers pour établir un diagnostic, mesurer l’impact et proposer des solutions de remédiation.



MyRTEA Metrics se positionne à la fois comme un éditeur de logiciels et un Lab qui transforme les technologies en réponse aux problèmes des entreprises. À travers ce lancement, le groupe Mind7 Consulting a pour ambition d’intégrer toutes ses expertises et son savoir autour des données, du Big Data et de l’IA au sein d’une plateforme logicielle éprouvée et reposant sur des bases et des technologies industrielles.



Innovante, la start-up a d’ores et déjà signé des premiers contrats dans les secteurs de la finance et du Retail et a été sélectionnée dans le cadre du programme LePlateauLux de la Société Générale. La société sera d’ailleurs présente au Salon Big Data Paris les 11 et 12 Mars 2019, au Palais des Congrès.



Stéphane Hugot et Andrea Zerial, fondateurs de Mind7 Consulting et MyRTEA Metrics rapportent : « Nous sommes fiers de lancer MyRTEA Metrics qui va transformer le rôle des managers, en leur permettant d’utiliser une plateforme intelligente pour mieux décider et résoudre rapidement des dysfonctionnements et identifier de nouvelles opportunités. Notre structure bénéficie de moyens importants et d’une équipe dédiée. Forts de nos premiers succès, nous comptons investir fortement en 2019 pour étendre notre offre. »