Le nombre de clients de Snowflake a augmenté de 273 % en 2019 selon Okta

Snowflake, la plateforme de données dans le cloud, annonce qu’elle est a été désignée dans le nouveau rapport Businesses @Work publié annuellement par Okta comme l’application professionnelle qui a connu la plus forte adoption en 2019. S’appuyant sur les données remontées par ses solutions de gestion des identités, l’éditeur a constaté une progression de 273 % du nombre d’utilisateurs de Snowflake en 2019.



Avec cette progression, Snowflake, qui figure pour la première dans ce rapport, domine le classement. La société devance Opsgenie (+194 %), Google Cloud Platform (+108 %) et Splunk (+102 %).



La sixième édition du rapport annuel publié par Okta souligne que 2019 est l’année des « premières » pour Snowflake puisque cette année, l’entreprises a pour la première fois figuré dans le Magic Quadrant de Gartner pour les solutions de gestion de données pour l’analytique en tant que leader.



Pour Snowflake, cette progression reflète d’une la volonté croissante des entreprises à se tourner se tourner plus massivement vers les datas et le cloud. En outre Snowflake qui avait été lancé à l’origine sur AWS est devenu disponible sur Microsoft Azure et Google Cloud Platform en 2019, ce qui a facilité son adoption par les entreprises qui souhaitent profiter de solutions « best of breed » sans avoir à se verrouiller avec un seul fournisseur de cloud.



Méthodologie



Pour créer tous ses rapports Businesses @ Work, Okta, la plateforme de gestion des connexions sécurisées entre les personnes et les technologies, rend anonymes les données de ses clients provenant de son réseau de milliers d’entreprises, d’applications et d’intégrations d’infrastructures informatiques, ainsi que des millions d’authentifications et de vérifications quotidiennes provenant de pays du monde entier. Okta a travaillé avec soin pour normaliser ses données. Sauf indication contraire, le rapport intitulé 2020 présente et analyse les données du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, appelé « cette année », « aujourd’hui » et « en 2019 ». Sauf indication contraire ce rapport examine les applications déployées pour un usage en entreprise. Chaque année, la popularité des applications est étudiée de deux manières différentes : premièrement, par le nombre de clients ayant déployé une application, et deuxièmement par le nombre d’utilisateurs uniques actifs, définis comme des utilisateurs qui se sont connectés à une application via Okta au moins une fois au cours des 30 derniers jours.



