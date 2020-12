Le télétravail a-t-il été un accélérateur de mise en conformité RGPD ?

99 Advisory est un cabinet de conseil en transformation (stratégique, réglementaire, managériale, technologique…) fondé en 2009 pour les acteurs de la finance, de la banque et de l’assurance. Le cabinet appartient au groupe Finnegan, acteur indépendant spécialisé dans le conseil dédié historiquement aux secteurs banque et finance.

Le groupe Finnegan est également composé de 11 Management, spécialiste de l’optimisation et du management de projets métier en Systèmes d’Information, intégré en 2016, et d’Azzana Consulting intégré en mars 2019, dédié au cash management et moyens de paiement innovants.

Le groupe compte 350 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaire de 42 millions d’euros.