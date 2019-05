Le traitement visuel de la data : sommes-nous aussi intelligents que des chimpanzés?

Avec plus de 25 ans d'expérience de la BI et de l'analytique, Jean-Pascal Ancelin est un expert et un observateur avisé du marché. Il occupe depuis 2015 le poste de vice-président de MicroStrategy Europe du Nord. Jean-Pascal a précédemment été Directeur Général de MicroStrategy France de 2010 à 2015. Avant de rejoindre MicroStrategy, Il a travaillé en tant que Directeur Général d'Information Builders France et occupé plusieurs postes de direction et de management commercial chez Cognos et Business Objects. M. Ancelin est diplômé de l'École des Cadres de Paris.