Les solutions SAP Cloud disponibles via Alibaba Cloud en Chine

Alibaba Group et SAP annonce que SAP S/4HANA Cloud et SAP Cloud Platform sont maintenant disponibles sur Alibaba Cloud, la branche data intelligence du groupe. Les entreprises chinoises peuvent désormais facilement adopter les solutions de cloud computing d’entreprise de SAP sur la puissante infrastructure d’Alibaba Cloud. Le partenariat stratégique entre les deux leaders technologiques permet une intégration transparente des solutions SaaS, PaaS et IaaS de leaders sur leur marché.



Le Groupe Alibaba et SAP ont également annoncé qu’ils concevront conjointement des solutions locales répondant aux besoins uniques des entreprises chinoises pour accélérer leur transformation numérique, ainsi que pour co-innover dans les domaines de l’Internet des Objets, de l’Intelligence Artificielle et des applications Big Data au niveau des entreprises.



Stefan Wagner, Global Senior Vice President, SAP, a déclaré : « Grâce à notre partenariat étroit avec Alibaba, nous déployons SAP S/4HANA Cloud et SAP Cloud Platform sur la plate-forme IaaaS leader en Chine, pour aider les entreprises chinoises à accélérer leur migration vers le Cloud et stimuler leur innovation et leur transformation. Dans le cadre de notre stratégie “In China for China”, SAP mène plusieurs activités de co-ingénierie avec Alibaba, avec qui il combine ses forces pour fournir des solutions adaptées au marché chinois. »



Ken Shen, President of Global Ecosystem d’Alibaba Cloud Intelligence, a déclaré : « L’intégration de la solution SAP, leader mondial des solutions d’entreprise, à la plate-forme intelligente d’Alibaba Cloud apportera une grande valeur ajoutée aux clients et les aidera à accélérer leur transformation numérique avec une expérience bien meilleure. Le partenariat avec SAP représente une activité importante pour Alibaba Cloud pour mettre en œuvre sa stratégie d’intégration et de globalisation. »



Avec SAP S/4HANA Cloud, la suite logicielle pour gérer avec succès une entreprise dans le Cloud, les entreprises peuvent migrer des processus métier vitaux de manière rentable et bénéficier d’un déploiement et d’un retour sur investissement plus rapide. En tant que plate-forme applicative et d’intégration ouverte et agile, SAP Cloud Platform permet aux clients d’Alibaba Cloud d’étendre leurs solutions business actuelles, de créer de nouvelles applications et d’intégrer efficacement des technologies tierces. Les entreprises chinoises peuvent s’attendre à bénéficier d’un environnement informatique dans le cloud polyvalent et complet.



En 2016, le groupe Alibaba et SAP ont conclu un partenariat stratégique dans le but de fournir conjointement des services de cloud computing de classe entreprise aux sociétés chinoises. L’alliance vise à accélérer l’introduction et l’adoption du cloud computing de classe entreprise dans de nombreux secteurs pour aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique.