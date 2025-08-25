Lobster accélère son développement en France et entend simplifier les échanges de données entre les entreprises

ERP, CRM, WMS, plateformes e-commerce, applications métiers, fournisseurs, clients ou transporteurs : les entreprises doivent aujourd’hui faire dialoguer une multitude d’environnements. Pour Lobster, l'enjeu n'est plus seulement de connecter les systèmes, mais de permettre aux organisations de faire circuler leurs données de façon simple, fiable et maîtrisée au sein de tout leur écosystème.



« La France est aujourd'hui l'un des marchés prioritaires de notre croissance en Europe. Les entreprises européennes ont besoin de solutions pensées pour durer, pas de correctifs ponctuels : c'est pourquoi nous construisons notre offre pour répondre à leurs besoins de long terme, en leur laissant le libre choix de leur infrastructure, aujourd'hui comme demain. C'est cette ambition de long terme que nous portons désormais plus fortement en France, aux côtés de nos clients et de nos partenaires. » commente Tim SROCK, CEO de Lobster.



Une alternative européenne dans un marché dominé par les grands acteurs internationaux



Lobster développe une plateforme permettant de connecter les applications et systèmes d'une entreprise ainsi que ses partenaires externes, notamment via les technologies EDI et API. Elle permet également de transformer, valider et superviser les données et d'automatiser les processus associés. Son positionnement européen constitue un élément central de son développement. L’entreprise entend proposer aux organisations une alternative leur permettant de conserver une plus grande liberté dans le choix de leurs environnements technologiques, tout en bénéficiant d’une plateforme capable de fonctionner avec les infrastructures cloud existantes. La plateforme se déploie sur site, dans le cloud privé du client ou dans Lobster Cloud, opéré par Lobster sur AWS. Lobster a validé le déploiement en cloud privé chez cinq fournisseurs, dont le français Scaleway, aux côtés de Microsoft Azure, d'AWS European Sovereign Cloud, de STACKIT et de T Cloud Public, et publie un rapport de validation pour chacun. Le client choisit son fournisseur et sa zone d'hébergement, et garde la main sur son environnement.



Connecter les données, sans complexifier les systèmes



Industriels, fournisseurs, distributeurs, transporteurs et prestataires logistiques échangent en continu commandes, stocks, livraisons et factures. Forte de plus de vingt ans d'expérience de l'intégration supply chain, avec la prise en charge native des standards EDIFACT, X12 et AS2 et la certification Peppol, Lobster fournit le socle d'échanges fiables, traçables et gouvernés dont auront besoin les supply chains pilotées par des agents d'IA.



Pathfinder, l'assistant d'IA de la plateforme, propose la correspondance entre formats source et cible avec un score de confiance pour chaque champ, explique les erreurs et suggère des corrections, et documente les chaînes de transformation. Rien n'est écrit dans un flux sans la validation de l'intégrateur.



La France, nouveau terrain d’accélération



En France, Lobster s'appuie sur une équipe basée à Paris, qui couvre le commercial, l'avant-vente, les partenariats et le marketing, et sur un réseau d'intégrateurs, dont Hardis Tech Services. L'entreprise cible en priorité la logistique et le transport, la distribution, l'industrie, l'automobile et la pharmacie.



Lindt & Sprüngli s'appuie ainsi depuis 2019 sur Lobster Data Platform pour automatiser ses échanges avec ses partenaires logistiques et suivre ses expéditions en continu.



Robin FROHLICH, Directeur France chez Lobster souligne : « Les entreprises françaises veulent aller plus loin dans l'automatisation de leurs échanges avec l'IA, mais sans jamais perdre la main sur leurs flux ni sur leurs choix technologiques. C'est précisément ce que nous leur apportons : une plateforme de niveau industriel, qui accélère la conception des intégrations grâce à l'IA, tout en laissant à l'intégrateur la validation finale avant toute mise en production. C'est ce que nous construisons aujourd'hui en France, avec une équipe à Paris et des intégrateurs français à nos côtés. »