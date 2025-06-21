SAP rachète Reltio : un pari stratégique pour muscler son IA d'entreprise

Une lacune comblée… enfin
SAP a annoncé fin mars 2026 l'acquisition de Reltio, une plateforme cloud-native de gestion des données de référence (MDM) et d'intelligence contextuelle. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué, mais le profil de la cible parle de lui-même : Reltio affichait à la clôture de son exercice fiscal 2026, le 31 janvier dernier, 185 millions de dollars de revenus annuels récurrents, une croissance des réservations de 40 % en glissement annuel, une trésorerie positive et plus de 200 clients grands comptes. En d'autres termes, une société qui présentait tous les attributs d'une possible introduction en bourse, dans un contexte de marché qui ne s'y prête guère.
Pour SAP, cette acquisition n'est pas opportuniste. Elle répond à un besoin structurel clairement identifié. SAP Business Data Cloud nécessite des données de référence unifiées et gouvernées, couvrant à la fois les systèmes SAP et non-SAP. La couche contextuelle constituait le maillon manquant. Sans elle, les agents d'IA opérant sur des données d'entreprise fragmentées produisent des résultats peu fiables, un problème rédhibitoire pour des déploiements en production.
Pour SAP, cette acquisition n'est pas opportuniste. Elle répond à un besoin structurel clairement identifié. SAP Business Data Cloud nécessite des données de référence unifiées et gouvernées, couvrant à la fois les systèmes SAP et non-SAP. La couche contextuelle constituait le maillon manquant. Sans elle, les agents d'IA opérant sur des données d'entreprise fragmentées produisent des résultats peu fiables, un problème rédhibitoire pour des déploiements en production.
La gestion des données de référence, socle invisible de l'IA
Les données de référence désignent ces informations fondamentales et stables qui traversent tous les systèmes d'une organisation : clients, fournisseurs, produits, employés, comptes. Ce sont elles qui garantissent la cohérence des processus métier, la fiabilité des analyses et la conformité réglementaire. Leur gestion, via l’outil de MDM, vise à en assurer une définition unique et partagée à travers toute l'entreprise.
À l'ère de l'IA agentique, l'enjeu dépasse la simple consolidation de fichiers. Le MDM constitue une pièce essentielle du puzzle permettant aux modèles d'IA de donner du sens à des informations dispersées dans de multiples systèmes sources, afin de construire une représentation cohérente et précise de la réalité.
À l'ère de l'IA agentique, l'enjeu dépasse la simple consolidation de fichiers. Le MDM constitue une pièce essentielle du puzzle permettant aux modèles d'IA de donner du sens à des informations dispersées dans de multiples systèmes sources, afin de construire une représentation cohérente et précise de la réalité.
Un retard à rattraper d'urgence
Les chiffres fournis par BARC, le cabinet d'analyse européen spécialisé, éclairent crûment la situation de SAP sur le terrain de l'IA. Seulement 3 % des utilisateurs de SAP Datasphere déploient la plateforme pour des flux d’apprentissage machine, contre 57 % pour Snowflake et 50 % pour Databricks. Un écart vertigineux, même si SAP BDC, lancé en février 2025, n'était pas encore intégré dans cette enquête au moment de sa réalisation.
L'acquisition de Reltio s'inscrit dans une logique de rattrapage accéléré. La solution Reltio sera intégrée au centre de SAP Business Data Cloud, tout en restant disponible en offre autonome, notamment pour les clients non-SAP. La finalisation de la transaction est attendue au deuxième ou troisième trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires.
L'acquisition de Reltio s'inscrit dans une logique de rattrapage accéléré. La solution Reltio sera intégrée au centre de SAP Business Data Cloud, tout en restant disponible en offre autonome, notamment pour les clients non-SAP. La finalisation de la transaction est attendue au deuxième ou troisième trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires.
Au-delà de l'analytique : l'opérationnel en ligne de mire
Ce qui distingue cette opération d'une simple acquisition de technologie, c'est son impact potentiel sur les processus opérationnels. Reltio améliore la qualité des données non seulement pour les flux analytiques et d'IA, mais aussi pour la couche opérationnelle et transactionnelle : les processus métier fondamentaux comme les flux d'approvisionnement, la gestion des fournisseurs et les agents transactionnels qui fonctionnent en production dans les systèmes ERP. C'est précisément là que les erreurs de données coûtent le plus cher.
Un autre atout mérite d'être souligné : les données intégrées logiquement via Reltio n'ont pas besoin d'être physiquement migrées au préalable. Elles restent accessibles dans les systèmes existants. Cette virtualisation rend la migration vers BDC ou S/4HANA progressivement faisable, sans basculement complet, réduisant ainsi la complexité et les risques.
Un autre atout mérite d'être souligné : les données intégrées logiquement via Reltio n'ont pas besoin d'être physiquement migrées au préalable. Elles restent accessibles dans les systèmes existants. Cette virtualisation rend la migration vers BDC ou S/4HANA progressivement faisable, sans basculement complet, réduisant ainsi la complexité et les risques.
Des concurrents sous pression
Cette acquisition redistribue également les cartes sur le marché du MDM indépendant. Pour des éditeurs comme Ataccama ou Profisee, la logique concurrentielle a changé. Ils pourraient se concentrer davantage sur les clients Snowflake et Databricks pour le premier, et sur les clients centrés sur Microsoft pour le second. Des solutions de virtualisation comme Denodo pourraient aussi voir des prospects SAP leur échapper.
Le parallèle avec le rachat d'Informatica par Salesforce, finalisé deux mois plus tôt, est frappant. Les grands éditeurs de plateformes d'entreprise intègrent désormais la couche de données de référence comme un actif stratégique non délégable.
Le parallèle avec le rachat d'Informatica par Salesforce, finalisé deux mois plus tôt, est frappant. Les grands éditeurs de plateformes d'entreprise intègrent désormais la couche de données de référence comme un actif stratégique non délégable.
Les questions qui restent ouvertes
Malgré la cohérence stratégique de l'opération, plusieurs inconnues demeurent. La principale concerne l'architecture ouverte de Reltio. Dans le scénario le plus probable, SAP utiliserait cette technologie pour faciliter la migration vers BDC, tout en soutenant les stratégies multi-plateformes de ses clients. Dans le pire des cas, SAP pourrait s'en servir pour construire une couche de données de référence captive, verrouillant les données SAP de ses clients.
Les analystes de BARC soulèvent aussi un risque de dépendance accrue : à mesure que SAP s'approprie simultanément la couche de processus, la couche sémantique, la couche de données de référence et la couche d'orchestration IA, les coûts de migration pourraient augmenter bien au-delà de la simple migration applicative. Les organisations devront évaluer si cette intégration croissante sert leur flexibilité à long terme. C’est l’éternel débat qui date de plusieurs décennies entre l’intégration et la modularité ; chacune des deux approches ayant ses avantages et ses inconvénients.
Enfin, un rappel de bon sens s'impose : réussir un projet MDM relève davantage du processus que de la technologie. Reltio peut améliorer la qualité des données pour l'analytique et l'IA, mais ne remplace pas des processus propres, une gouvernance claire des données et une gestion rigoureuse dans les systèmes ERP, CRM et opérationnels.
Les analystes de BARC soulèvent aussi un risque de dépendance accrue : à mesure que SAP s'approprie simultanément la couche de processus, la couche sémantique, la couche de données de référence et la couche d'orchestration IA, les coûts de migration pourraient augmenter bien au-delà de la simple migration applicative. Les organisations devront évaluer si cette intégration croissante sert leur flexibilité à long terme. C’est l’éternel débat qui date de plusieurs décennies entre l’intégration et la modularité ; chacune des deux approches ayant ses avantages et ses inconvénients.
Enfin, un rappel de bon sens s'impose : réussir un projet MDM relève davantage du processus que de la technologie. Reltio peut améliorer la qualité des données pour l'analytique et l'IA, mais ne remplace pas des processus propres, une gouvernance claire des données et une gestion rigoureuse dans les systèmes ERP, CRM et opérationnels.
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