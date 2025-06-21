SAP rachète Reltio : un pari stratégique pour muscler son IA d'entreprise

Malgré la cohérence stratégique de l'opération, plusieurs inconnues demeurent. La principale concerne l'architecture ouverte de Reltio. Dans le scénario le plus probable, SAP utiliserait cette technologie pour faciliter la migration vers BDC, tout en soutenant les stratégies multi-plateformes de ses clients. Dans le pire des cas, SAP pourrait s'en servir pour construire une couche de données de référence captive, verrouillant les données SAP de ses clients.



Les analystes de BARC soulèvent aussi un risque de dépendance accrue : à mesure que SAP s'approprie simultanément la couche de processus, la couche sémantique, la couche de données de référence et la couche d'orchestration IA, les coûts de migration pourraient augmenter bien au-delà de la simple migration applicative. Les organisations devront évaluer si cette intégration croissante sert leur flexibilité à long terme. C’est l’éternel débat qui date de plusieurs décennies entre l’intégration et la modularité ; chacune des deux approches ayant ses avantages et ses inconvénients.



Enfin, un rappel de bon sens s'impose : réussir un projet MDM relève davantage du processus que de la technologie. Reltio peut améliorer la qualité des données pour l'analytique et l'IA, mais ne remplace pas des processus propres, une gouvernance claire des données et une gestion rigoureuse dans les systèmes ERP, CRM et opérationnels.