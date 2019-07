Longview est reconnu comme le meilleur éditeur de gestion de la performance dans le BPM Pulse 2019 avec sa solution Connected Finance pour les directions financières

Longview est fier d'annoncer qu'il a été reconnu comme "TOP Rated Vendor" dans "Pulse of Performance Management 2019" de BPM Partners. Les résultats de l'étude Pulse ont récemment été présentés en avant-première dans la web-émission annuelle organisée par IndustryWeek. Craig Schiff, CEO de BPM Partners, la principale autorité indépendante en matière de Business Performance Management, a présenté les stratégies essentielles pour les systèmes de Budgeting, de planification, de reporting et de consolidation.



La séance en direct a révélé pour la première fois :

- La liste des éditeurs de gestion de la performance de BPM Partners pour 2019,

- Les cotes de satisfaction des clients des éditeurs de BPM Pulse 2019, et

- La deuxième édition annuelle des BPM Pulse Awards



Les répondants qui ont évalué les éditeurs et les solutions se sont auto-identifiés comme étant utilisateurs des solutions des éditeurs évalués. On leur a demandé d'évaluer la satisfaction de leur éditeur et de leur solution sur une échelle de 5 points, 1 étant le plus bas et 5 étant le plus haut. Pour chaque éditeur inclus dans la matrice, BPM a inclus de brefs commentaires soulignant ce qu'il y a de nouveau ou d'unique chez l’éditeur.



Longview offre des solutions de pointe en matière de budgeting, de planification, de prévision, de modélisation et de création de rapports, intégrées au moyen d'une interface utilisateur commune et intuitive. BPM Partners identifie les tags 'Best Fit' de Longview comme une solution complète avec une visualisation omniprésente de la BI et des données, y compris l'analyse opérationnelle. Pour les BPM Pulse Awards, Longview a été récompensé pour son taux de satisfaction globale de la clientèle et l'excellence de ses services de support aux utilisateurs.



Craig Schiff, CEO, BPM Partners commente : "Longview est une solution multi secteurs d’activité très performante avec un fort focus sur les directions financières. Il s'agit d'un ensemble robuste de solutions à part entière avec Longview Close, Plan, Tax et Analytics - qui sont encore plus fortes lorsqu'elles sont connectées comme une solution unique pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de gestion de performance."



Mark Hatton, PDG de Longview, ajoute : "La suite de solutions de Connected Finance de Longview aide à apporter des capacités agiles, holistiques et prédictives pour améliorer à la fois la performance et les contributions stratégiques de la direction financière."



L'étude Pulse of Performance Management 2019 est conçue pour aider les participants à identifier les éditeurs les plus performants qui correspondent le mieux à leurs besoins, à comparer leurs projets et à tirer parti des meilleures pratiques de gestion de la performance.