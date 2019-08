Les clients confirment : L’éditeur mondial de logiciels Longview est l'un des principaux fournisseurs de services de planification, de budgétisation et de prévision

Longview n’obtient pas uniquement des positions de premier plan et les meilleures valeurs de la clientèle dans l’enquête « The Planning Survey 19 » de BARC (Business Application Research Center). Il est aussi référencé dans le « PULSE of Performance Management 2019 » de BPM Partners, où il a été reconnu comme l'un des principaux fournisseurs internationaux de logiciels de planification et de CPM.



Dans l'enquête « The Planning Survey 19 », la plus grande enquête mondiale concernant l'utilisation des logiciels de planification, de budgétisation et de prévision, la solution Longview Plan (Tidemark) se situe dans les six premières places parmi trois groupes de référence pour les catégories « Driver-based Planning » et « Self-Service ». Elle a notamment été reconnue leader à 13 reprises dans les catégories telles que « Business Benefits », « Workflow » et « Recommendation ». Les clients de Longview, principalement des multinationales, confirment leur satisfaction à l'égard de la solution Longview Plan (Tidemark) pour ses fonctions de planification, de reporting et d'analyse dans le Cloud.



Dr. Christian Fuchs, Senior Analyst Data & Analytics au BARC, fait un résumé des résultats : « Longview Plan powered by Tidemark s'est très bien positionnée dans l'enquête de planification actuelle du BARC. Des notations convaincantes sur de nombreux KPI confirment d’ailleurs la position dominante de l'entreprise parmi les fournisseurs Cloud de CPM et Planification pour la transformation numérique des départements finance. »



Dans l’enquête annuelle « PULSE of Performance Management 2019 » de BPM Partners sur l'évolution des logiciels de performance management, les utilisateurs se disent d’ailleurs très satisfaits. A l'occasion d'une session web IndustryWeek, Longview s'est vu décerner le prix « TOP Rated Vendor » avec d'excellents résultats concernant la satisfaction globale des clients et un service client exceptionnel. Une rediffusion de la web-émission peut être visionnée ici.



Craig Schiff, CEO de BPM Partners, est impressionné : « Avec les solutions logicielles et autonomes Longview Analytics, Plan (Tidemark), Close et Tax - qui aident les entreprises à atteindre davantage leurs objectifs de gestion de la performance - Longview offre une solution transversale et complète de très haut niveau, avec un accent sur le programme de transformation digitale des directions financières. »



Mark Hatton, le PDG de Longview, ajoute : « Les directeurs financiers d'aujourd'hui doivent assumer de nombreux rôles pour devenir des partenaires stratégiques des PDG. Longview est la solution idéale pour leur permettre de prendre des décisions stratégiques pour positionner leur entreprise en fonction des opportunités de croissance. Elle offre en effet des solutions agiles, complètes et prédictives et fournit une aide précieuse au département financier contributeur de croissance. »

