Machine Learning et Algorithmes au service du pilotage de la logistique

En annonçant à l’occasion de la publication de ses comptes trimestriels, un stock de vêtements invendus d’une valeur supérieure à 4 milliards de dollars , H&M a pointé du doigt d’une part la complexité croissante de la prévision dans un monde à flux tendus, et d’autre part sa propre incapacité à anticiper correctement les évolutions de son propre marché. Problème de compétence mais sans doute aussi manque de technologies, H&M devient involontairement l’exemple à ne pas suivre pour les fournisseurs de technologies prédictives.Passant en quelques années d’un seul magasin au cœur de Stockholm à 4700 boutiques dans le monde, de toutes tailles et sur presque tous les continents, H&M faisait face jusqu’à présent à des « problèmes de riche », des problèmes de croissance. La technique du « jusque-là tout va bien » noyait dans la vague de croissance les approximations en matière de prévisions.Mais, confronté à une baisse de cette croissance, H&M a dû révéler la situation aux analystes et à la presse.Il faut comprendre que le secteur de la distribution de vêtements en prêt-à-porter doit gérer des cycles longs liés à une production essentiellement centralisée en Asie. Parfois jusqu’à un an s’écoule entre la conception et la vente d’un vêtement.Pour Manuel Davy, fondateur de Vekia , et spécialiste du Supply Chain Management, d’autres chaînes comme Zara, pourtant sur le même marché, seraient mieux organisées. Zara aurait des cycles de production beaucoup plus courts, peu de stock, et serait un spécialiste de la re-fabrication rapide d’un produit lorsqu’il se vend bien. Une organisation qui lui permettrait de minimiser les risques, et de mieux réagir à l’évolution de la demande.En outre Zara, comme d’autres concurrents de H&M, auraient une meilleure culture digitale interne. La société travaille depuis plusieurs années avec le renommé MIT aux États-Unis, et a réorganisé en 2009 ses opérations sur la base de ces travaux. Lire à ce propos : Zara Uses Operations Research to Reengineer Its Global Distribution Process Inditex, la maison mère de Zara, fait ainsi partie du programme Leaders for Global Operations développé par le MIT.