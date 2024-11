ManoMano renforce sa gouvernance de données grâce à CastorDoc

Cette collaboration, initiée en 2022, vise à soutenir ManoMano dans son développement et l’optimisation de ses pratiques en matière de gouvernance des données. Fondé en 2013, ManoMano est présent dans six pays européens, attire chaque mois plus de 50 millions de visiteurs et compte 7 millions de clients actifs. Son catalogue de plus de 10 millions de produits proposés par 3 600 marchands témoigne de son ambition d’être une référence dans l’amélioration de l’habitat en ligne.



Levier stratégique permettant des expériences client ultra personnalisées, ou aidant à la prise de décision, la donnée joue un rôle crucial chez ManoMano, si bien que ce besoin d’accès constant à des données fiables et utilisables pour toutes les équipes a motivé l’entreprise à renforcer sa gouvernance de données.



Les défis de documentation et d'accessibilité des données



Avant l’intégration de CastorDoc, ManoMano avait identifié plusieurs besoins au niveau de la documentation centralisée, de définitions de données disparates, de visibilité limitée sur la propriété ou encore de l’historique des données. Ces problèmes avaient un impact direct sur la productivité des équipes. Grâce à CastorDoc, ManoMano est désormais en mesure de centraliser et d’organiser ses données au sein d’un système unique, facilitant leur accès et leur gestion. Connectée à l’infrastructure globale, notamment avec Snowflake, Qlik, et Kafka, la plateforme assure un accès fluide et rapide aux données pour l’ensemble des collaborateurs.



Une gestion des données plus performante avec CastorDoc



L’implémentation de CastorDoc a rapidement transformé les pratiques de ManoMano : aujourd’hui, plus de 80 % des données essentielles sont documentées. Cette documentation exhaustive réduit les risques d’erreurs dues à des données obsolètes et permet un accès plus rapide et efficace aux informations nécessaires. De plus, CastorDoc aide à clarifier la propriété des données et à tracer leur flux entre les différents systèmes, offrant une visibilité précieuse qui renforce l'exactitude et la fiabilité des données.



Enfin, grâce à la standardisation des définitions et l'amélioration de la qualité des données, ManoMano optimise désormais ses décisions stratégiques, tirant profit de données précises pour des décisions éclairées.



« Après avoir testé plusieurs solutions, nous avons choisi CastorDoc en 2022 pour son interface conviviale, parfaitement alignée avec notre objectif de rendre les données accessibles à tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau de compétence technique. La plateforme présente des avantages considérables pour toutes les équipes qui l’utilisent. Notre prochain objectif est de déployer CastorDoc au sein des équipes opérationnelles et d’améliorer la documentation de nos microservices afin de gagner en productivité. » déclare Yoann Molina, Senior Data Governance Manager chez ManoMano.



« Chez CastorDoc, nous sommes ravis de soutenir ManoMano dans sa démarche d'optimisation des données. Tout comme ManoMano facilite le quotidien des bricoleurs en leur offrant les bons outils, nous leur proposons une plateforme intuitive, où chaque collaborateur accède aux données dont il a besoin, quand il en a besoin, et dans le contexte de son équipe. Car, si l’on peut bricoler bien des choses, l’accès à des données fiables, lui, ne doit pas être laissé au hasard : avec CastorDoc, chaque usage est tracé, pour une gouvernance de données transparente et partagée.» indique Tristan Mayer, Co-Fondateur et CEO de CastorDoc