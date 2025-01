Data gouvernance, un levier stratégique pour les entreprises : 3 questions à Tristan Mayer, CEO de CastorDoc

1. Quels sont les enjeux et les bénéfices d’une gouvernance efficace des données pour les entreprises modernes ?



"La gouvernance des données est bien plus qu’une exigence technique ou réglementaire," explique Tristan Mayer.

"C’est une réponse directe aux enjeux majeurs auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui : garantir la qualité des données, assurer leur sécurité et respecter les réglementations en vigueur. Sans cette base, les organisations s’exposent à des risques accrus comme des erreurs de prise de décision, des violations de données ou des amendes réglementaires."



"Mais les bénéfices vont au-delà de la simple réduction des risques. Une gouvernance bien structurée permet d’exploiter pleinement le potentiel stratégique des données. Cela se traduit par une meilleure prise de décision grâce à des données fiables, une réduction mesurable des risques opérationnels, une optimisation des coûts, et une amélioration significative de l’expérience client. En d’autres termes, une gouvernance efficace transforme les données en un levier de performance et d’innovation pour l’entreprise."



2. Quels sont les piliers d’un cadre efficace de gouvernance des données, et quelles pratiques recommandez-vous pour leur mise en œuvre ?



Selon Tristan Mayer, un cadre efficace repose sur six piliers fondamentaux :



La qualité des données : "Sans données fiables et cohérentes, tout projet, qu’il soit opérationnel ou stratégique, est voué à l’échec. Ce pilier garantit l’exactitude des données, leur cohérence et la pertinence de leur utilisation."

L’accessibilité : "Les bonnes personnes doivent avoir accès aux bonnes données, au bon moment. Cela nécessite des politiques claires et une infrastructure bien pensée."

La conformité : "Avec des réglementations comme le RGPD, la conformité est devenue non seulement un impératif légal de protection des données personnelles, mais aussi un gage de responsabilité sociale .Elle est également le garant de la confiance entre les parties prenantes et permet de limiter les risques financiers et réputationnels des entreprises."

La sécurité : "Les incidents de sécurité sont coûteux et nuisent à la réputation. Une gouvernance robuste doit prévenir les accès non autorisés."

La documentation : "Bien documenter ses données permet de réduire les frictions entre équipes et d’accélérer l’exploitation des actifs numériques."

La structure des données : "Une organisation claire et logique des données, comme une bonne taxonomie, facilite leur utilisation pour la prise de décision."



Pour passer de la théorie à la pratique, il recommande de : "Commencer petit, avec des projets pilotes alignés sur des besoins métier spécifiques. Ensuite, utilisez des outils collaboratifs pour impliquer toutes les équipes concernées. Enfin, n’hésitez pas à intégrer l’intelligence artificielle pour automatiser les tâches répétitives, comme la vérification de qualité ou l’analyse des métadonnées."



3. Comment mesurer le succès d’une initiative de gouvernance des données, et quels sont les risques si elle est négligée ?



"Mesurer la réussite d’une initiative de gouvernance, c’est d’abord comprendre les besoins de votre industrie," indique Tristan Mayer. "Dans la distribution, par exemple, une amélioration de la précision des prévisions peut se traduire par une réduction significative des coûts logistiques. Dans la santé, cela pourrait signifier une meilleure protection des données sensibles et une conformité accrue. Les indicateurs varient, mais il est crucial de relier vos métriques à des objectifs business clairs."



Il alerte également sur les risques liés à l’absence de gouvernance : "Les conséquences sont multiples : amendes réglementaires, perte de confiance des clients, inefficacités opérationnelles et opportunités manquées. Une gouvernance déficiente rend vos données inutilisables ou, pire, nuisibles à vos activités."



La gouvernance des données est un sujet complexe mais indispensable pour toute organisation souhaitant tirer pleinement parti de ses actifs numériques.