MarkLogic 360 Paris, une journée dédiée au retour d’expériences avec le Data Hub de MarkLogic

MarkLogic Corporation, éditeur d’une plateforme de données permettant d’assurer et de simplifier l’intégration de tous types de données a rassemblé 200 personnes lors de son événement parisien MarkLogic 360 qui se tenait ce mardi 18 juin. L'événement, qui avait lieu au jardin d'acclimatation, a été inauguré par Gary Bloom, le CEO de MarkLogic.



« Notre mission a toujours été de simplifier et de faciliter l'intégration des données. Les entreprises veulent des solutions qui répondent à leurs besoins rapidement, mais beaucoup de temps est passé sur la gestion des données. Le challenge est donc de simplifier les processus d’intégration de données, avec une solution robuste capable de gouverner la donnée, la sécuriser, de connaître sa provenance et de tracer son cycle de vie depuis sa source jusqu’à sa consommation pour la valoriser plus efficacement », a expliqué Gary Bloom, CEO de MarkLogic sur la scène du ML360. « En s'appuyant sur le cloud, MarkLogic propose bien plus qu'une base de données as-a-Services pour aider les entreprises à relever ces défis. Notre Data Hub Service est une plateforme intégrée qui couvre l'ensemble des besoins liés à l'intégration et au partage des données. »



Se sont ensuite succédés sur scène plusieurs clients et partenaires français de MarkLogic : Airbus, pour deux projets, Alstom, BNP Exane, CGI, le Group Vyv, EarthCube et Sopra Steria pour dévoiler les fruits de leurs collaborations avec MarkLogic dans différents projets. Ces derniers ont mis en valeur la modularité de la solution MarkLogic avec des cas d'usages dans l'asset management, la surveillance de sites stratégiques grâce à l'IA, la création de nouveaux services de consommation de données RH, la vision 360 de pièces et la création de golden record dans le monde industriel.



L'événement était aussi l'occasion de revenir sur les dernières évolutions du MarkLogic Data Hub 5.0 et de la base de données multi-modèles MarkLogic 10 avec, entre autre, une intégration avancée du machine learning et un nouveau modèle de licence sur le Cloud incluant le managed services et l’infrastructure.