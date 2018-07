MarkLogic Query Service : automatisation de la gestion des ressources allouées aux clusters de bases de données MarkLogic dans le cloud

MarkLogic, le leader des bases de données NoSQL pour les entreprises lance aujourd'hui MarkLogic Query Service. Avec cet outil cloud, les utilisateurs vont pouvoir automatiser la gestion des ressources lors des accès (requêtes) aux clusters MarkLogic. Cela passe notamment par l'ajout ou la suppression automatique de noeuds dédiés à la construction des requêtes sur les clusters de bases de données en mode cloud. MarkLogic Query Service assure ainsi aux utilisateurs plus d'agilité et de réactivité tout en apportant une meilleure maîtrise des coûts.



La plupart des applications, qu'elles soient cloud native ou legacy, font face à une sollicitation des utilisateurs qui fluctue dans le temps. Elle reste donc difficile à prédire. Avec MarkLogic Query Service, les ressources vont s'adapter dynamiquement à la demande, évitant ainsi aux administrateurs de sur-solliciter les processus, ou à contrario, de payer des ressources supplémentaires dont ils n'ont finalement besoin que pour un court laps de temps. Les entreprises vont ainsi pouvoir garantir une disponibilité optimale des applications en tout temps sans avoir à renforcer les fonctions d'administration en utilisant un mode “pay per use”.



« Les grandes entreprises s'attendent à trois choses quand elles basculent dans le cloud : de l'agilité, de la sécurité et zéro administration. Avec MarkLogic Query Service, nos clients peuvent atteindre ces trois objectifs en limitant leurs dépenses et en les rendant surtout plus prédictibles », explique Joe Pasqua, EVP and Head of Products de MarkLogic. Il poursuit : « Allié à l'architecture de MarkLogic qui permet de séparer la construction des requêtes (gestion des requêtes simultanées), le stockage, et ses fonctionnalités de sécurisation, Query Service est une solution à la fois agile et sécurisée ».



MarkLogic Query Service tire pleinement avantage de l'architecture unique de sa base de données NoSQL pour s'adapter en permanence à la demande des utilisateurs. Contrairement aux autres systèmes de base de données, cette dernière permet de séparer les ressources dédiées au requêtage (la plupart du temps du calcul) de celle allouées au stockage (notamment la journalisation, la distribution des données et le data management). Ce sont ces dernières qui rendent souvent les infrastructures de base de données peu agiles et coûteuses. Ainsi, MarkLogic Query Service permet d'ajouter ou de retirer rapidement des ressources de calculs aux clusters de base de données sans que la partie stockage n'ait à être modifiée.