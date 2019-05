MarkLogic lance le Pharma Research Hub pour accélérer la recherche dans le monde de la santé et du médicament

MarkLogic Corporation, éditeur d’une plateforme de données de nouvelle génération pour la simplification de l’intégration des données de toutes sortes, a annoncé aujourd’hui le lancement de son MarkLogic Pharma Research Hub, qui permet aux sociétés pharmaceutiques de réduire les coûts des essais de médicaments et d’accélérer la recherche. Il aide en effet les chercheurs à trouver, synthétiser et partager rapidement et facilement des données de haute qualité — notamment des données génétiques, protéomiques, pharmaceutiques, textuelles, binaires et des résultats d’essais cliniques — au sein d’un seul service cloud.



Le MarkLogic Pharma Research Hub utilise le machine learning et d’autres technologies de pointe, notamment l’analyse sémantique, la correspondance approximative, le classement par pertinence et les métadonnées pour gérer, organiser et récupérer les informations. En tant que service cloud entièrement géré, le Pharma Research Hub peut être configuré en quelques minutes et peut ingérer les données 10 fois plus rapidement que les solutions développées sur mesure, sans aucune contrainte liée à la gestion de l’infrastructure.



« Les chercheurs utilisant les technologies existantes n’accèdent qu’à un fragment des données qui les entourent, ce qui augmente le risque d’erreurs et coûte un temps précieux pouvant aller jusqu’à des centaines de millions de dollars perdus. Plus important encore, c’est leur mission première d’améliorer la vie de leurs contemporains qui est pénalisée car les médicaments prennent trop de temps à être développer. », déclare Bill Fox, Vice President of Vertical Strategy Group and Chief Strategy Officer of Healthcare and Life Sciences chez MarkLogic. « Nous proposons aux chercheurs un service cloud permettant de rassembler facilement d’énormes quantités de données, dans leur forme originale, et de comprendre les relations entre toutes ces données, de sorte qu’ils puissent les utiliser pour découvrir plus rapidement des médicaments.»



En collaborant avec cinq des dix plus grands laboratoires pharmaceutiques et d’autres leaders de l’écosystème de la santé, MarkLogic utilise depuis longtemps sa technologie Data Hub pour les aider à résoudre leurs problèmes de données de multiples façons :



Permettre la recherche et de la visualisation de relations entre les données : Les utilisateurs de MarkLogic peuvent afficher, naviguer et effectuer une recherche dans des graphiques de connexions des données en exploitant toutes les relations inhérentes à celles-ci. La visualisation de ces relations, telles que la manière dont un chercheur est connecté aux institutions et à ses pairs, ou la relation entre un gène, une cible médicamenteuse et une voie métabolique, permet d’accélérer la recherche.



Optimisation du machine learning : Les utilisateurs obtiennent de meilleurs résultats de recherche sur des données de meilleure qualité. La fonction Smart Mastering de MarkLogic utilise le machine learning pour rechercher et consolider les éléments liés et en double, ainsi que pour créer un graphique de connaissances contenant toutes les données. Les règles sur la qualité des données sont appliquées au fur et à mesure du chargement de celles-ci. Ces données maîtrisées et de hautes qualités améliorent considérablement les résultats de recherche et permettent une meilleure bio-informatique et analyse de l’IA en aval.



Le chargement de n’importe quel ensemble de données pharmaceutiques : Le Pharma Research Hub permet le chargement de toutes les informations pharmaceutiques — publications, auteurs, médicaments, gènes, etc. — afin que les entreprises puissent accéder rapidement à des informations consolidées pour mener leurs recherches.



« Grâce aux avancées technologiques qui permettent de résoudre de nombreux problèmes liés à l’analyse des données tout en respectant les exigences réglementaires strictes du secteur de la santé, nous prévoyons une adoption substantielle de solution de gestion des données pour la recherche et le développement dans le domaine des sciences de la vie », a déclaré Alan Louie, Life Sciences Research Director chez IDC. « Cette nouvelle génération de technologies centrées sur l’industrie promet d’apporter une valeur importante à court terme tout en créant de nouvelles best practices qui permettront à l’industrie de progresser dans les décennies à venir. »



Le Pharma Research Hub normalise et étend les meilleures pratiques de plusieurs clients de MarkLogic. La plateforme MarkLogic Data Hub sous-jacente est utilisée depuis près de deux décennies par des entreprises ayant des problématiques parmi les plus complexes. La plateforme est conçue pour travailler avec des pétaoctets de données, mais peut également être étendue de manière rentable à de petits ensembles. Dès le début, les données intégrées au Data Hub sont gouvernées et sécurisées, contrairement à celles stockées dans un datalake Hadoop®, dont la construction peut prendre des années avant que l’entreprise n’obtienne les résultats qu’elle attend.