Meta Analysis annonce la disponibilité de la nouvelle version 7.4 de son référentiel de Gouvernance des données

Les nouveautés de la version 7.4 de Meta Analysis

• L’IA pour optimiser l’expérience utilisateur de recherche. Pour permettre un accès simple et performant, l’IA enrichit le module de recherche par une recherche sémantique et l’utilisation des synonymes

• Pour compléter la démarche d’ouverture de Meta Analysis, les fonctions d’export et d’API ont été fortement développées



Pour répondre aux enjeux clients, nous avons optimisé Meta Analysis pour :

• Les projets Data Mesh, avec la gouvernance fédérée, les Data Domains et les Data Products

• La gouvernance des produits IA pour sécuriser les usages de l’IA dans votre organisation et se mettre en conformité



Les focus clients de Meta Analysis

• La simplicité d’accès pour l’utilisateur simple avec la capacité optimisée de recherche et de filtre

• La capacité de création, d’analyse et de partage du cycle de vie de la donnée avec notre Datalineage évolutif, atelier graphique pour les utilisateurs avancés

• L’adaptabilité de notre métamodèle pour coller aux besoins clients pour évoluer simplement en fonction de la maturité de votre gouvernance