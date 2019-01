Snowflake annonce un nouveau partenariat avec l’intégrateur Synergy France

Snowflake, le seul datawarehouse conçu pour le cloud, annonce aujourd’hui la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Synergy France. Basé à Lille et à Paris, Synergy France est une société de conseil et un intégrateur spécialisé dans les solutions Data autour du pilotage de la performance.



Grâce à ce partenariat, Synergy France renforce ses offres de datawarehousing et de BI en proposant à ses clients la solution de datawarehouse en mode cloud de Snowflake et les aide à repenser leurs architectures de données dans le cloud. Ils bénéficient ainsi de la technologie de Snowflake en matière d’intégration, de traitement, de gestion et de partage des données tout en profitant des performances et de la flexibilité apportées par le cloud.



Pour Snowflake, la signature de ce partenariat avec Synergy France représente une nouvelle avancée dans son développement sur le marché français où la société est implantée depuis novembre 2017. Synergy France permet notamment à l’éditeur de renforcer sa diffusion dans l’Hexagone, notamment dans le Nord où il est fortement implanté ainsi qu’auprès de ses clients grands comptes et ETI. Snowflake et Synergy France ont notamment accompagné Kiloutou dans la transformation de son architecture analytique.



« Notre partenariat avec Snowflake nous permet de renforcer notre position d’experts en matière de pilotage de la performance en complétant notre offre avec une solution de datawarehouse en mode cloud brevetée et à la pointe », déclare François Staes , directeur commercial de Synergy France.



« En nous associant à Synergy France, nous renforçons notre présence sur le marché français et spécialement dans le nord de la France ou l’intégrateur jouit d’une certaine renommée en matière de BI et de pilotage de la performance », déclare Ivan Smets, Directeur Commercial France et Europe du Sud de Snowflake. « Ce partenariat va également nous permettre de nous rapprocher de clients grands comptes et ETI ».