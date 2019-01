MicroStrategy 2019, la plateforme analytique et mobile la plus avancée au monde, favorise la prise de décision à chaque moment de la journée

MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq : MSTR), l'un des principaux fournisseurs internationaux dans le domaine de l'Analytique d'Entreprise et des logiciels de mobilité, a annoncé aujourd'hui, la disponibilité générale de MicroStrategy 2019, la première et seule plateforme d'entreprise au monde pour HyperIntelligence, la mobilité transformationnelle et l'analytique fédéré.



« Nous sommes fiers de dévoiler MicroStrategy 2019, la première plateforme de mobilité et d'analytique d'entreprise qui fournit aux organisations les renseignements dont elles ont besoin à chaque moment de la journée. », déclare M. Saylor. « Le critère du temps est important en matière d'intelligence, et quand chaque seconde compte, les recherches d'informations sont parfois trop longues, a fortiori lorsqu'il faut trouver les bons ensembles de données via des analyses en libre-service. Avec HyperIntelligence, les informations deviennent évidentes. Les données sur les clients, les produits et les employés ressortent naturellement, sans avoir à cliquer, en un clin d'œil sur l'écran, oralement ou même via l'objectif d'un appareil mobile. »



HyperIntelligence apporte de l'inspiration grâce à des informations clés contextuelles sans efforts



Grâce à MicroStrategy 2019 et HyperIntelligence, une nouvelle classe d'intelligence d'entreprise, les organisations peuvent injecter des données directement dans les workflows en ligne d'un utilisateur à l'aide de la fonction HyperCardTM, qui présente avec des informations et KPIs précieux sur les clients, les produits, les personnes, etc. Quant aux utilisateurs professionnels, il leur suffit de survoler les mots-clés soulignés pour faire apparaître les HyperCards riches en contenu sur les sites Web et dans les applications Web comme les messageries, Salesforce ou Office 365. MicroStrategy 2019 permet aux organisations de combiner et de faire émerger facilement des informations à partir de plus de 200 sources de données d'entreprise. Par exemple, les entreprises peuvent déployer une HyperCard « client » pour leurs représentants commerciaux. Cette carte présente alors des informations issues de Salesforce.com, Marketo ou d'autres actifs de données d'entreprise. Dès que les commerciaux voient le nom de l'un de leurs clients dans leur e-mail, tableur, CRM, LinkedIn, recherche Google ou autres sites Web, MicroStrategy met immédiatement en surbrillance le nom du client. Il suffit alors de passer la souris sur le mot souligné pour faire apparaître une carte et révéler les KPIs importants, les informations pertinentes et la meilleure mesure à prendre par la suite.



Les HyperCards sont tellement faciles à créer et à déployer que les entreprises peuvent rapidement mettre en place et utiliser les applications HyperIntelligence qui extraient les informations de leurs divers systèmes de données sous-jacents. Les HyperCards servent aussi de base aux organisations qui souhaitent introduire les avantages du machine learning dans les applications utilisées tous les jours par leurs employés.



« J'ai été particulièrement impressionné par la rapidité de la mise en place et l'impact direct pour les utilisateurs des HyperCards », explique Arnaud Droissart, Responsable Transformation SI Achats du Groupe ENGIE. « Nous avons conçu une carte qui comprenait des KPIs critiques, issus de plusieurs bases de données et applications, et nous l'avons mise entre les mains de nos utilisateurs... et cela en moins de 30 minutes. »



« HyperIntelligence est un moyen rapide, agile et élégant d'armer nos commerciaux des informations analytiques nécessaires à la prise de meilleures décisions, » déclare Rui Monteiro, responsable des analyses et informations commerciales au service informatique de TAP Air Portugal.



« La plateforme HyperIntelligence de MicroStrategy fournit les informations aux utilisateurs à tout moment de la journée. Il n'y a pas de contextes de bascule, ce qui permet d'avoir des processus de réflexion et de prise de décision sans interruption. », indique David Meninger, VP principal et directeur de recherche chez Ventana Research.



La mobilité transformationnelle injecte les informations dans les fonctions essentielles de n'importe quelle entreprise



La nouvelle plateforme propose une nouvelle manière de créer et de travailler avec des applications de productivité mobiles adaptées à n'importe quel(le) rôle ou fonction professionnel(le), que ce soit sur les smartphones et tablettes iOS ou Android. Les analystes, développeurs et architectes peuvent créer des applications en utilisant l'une des trois stratégies suivantes:



- Dossiers mobiles: livres analytiques interactifs qui s'afficheront sur les smartphones et les tablettes;



- Glisser-déposer sans code: pour des applications spécifiques qui mobilisent les systèmes, processus et applications;



- Développement personnalisé: avec des SDK pour iOS et Android qui permettent aux développeurs d'étendre le contenu MicroStrategy dans leurs applications et d'enregistrer la transaction avec XCode ou JavaScript.



L'analytique fédéré connecte les outils préférés des utilisateurs à leur plateforme de confiance



Pour les décisions qui demandent plus de temps, le moteur analytique puissant, les outils complets, les divers connecteurs de données et l'architecture ouverte et évolutive de MicroStrategy 2019 aident les entreprises à avoir les données fiables nécessaires pour faire évoluer leurs outils d'analyse. De plus, les entreprises peuvent désormais facilement booster les outils exploités par leurs utilisateurs finaux, comme Microsoft Power BI, Tableau et Qlik, en les connectant facilement à la plateforme MicroStrategy 2019 pour avoir une version unique de la vérité.



MicroStrategy 2019 est optimisé pour Amazon Web Services et Microsoft Azure



MicroStrategy 2019 est une plateforme analytique révolutionnaire qui dispose d'une architecture cohérente issue d'environnements de bureau et des espaces Cloud les plus connus. La plateforme fonctionne en natif sur AWS et Microsoft Azure et fournit un niveau exceptionnel de sécurité, performance, fiabilité et support, tout en garantissant que les applications analytiques et de mobilité peuvent évoluer. Avec la nouvelle console MicroStrategy CloudTM, les équipes d'un service ou les grandes entreprises peuvent lancer des projets de mobilité et d'analytique d'entreprise entièrement configurés et prêts à l'emploi, le tout en moins de 30 minutes.



« MicroStrategy 2019 constitue notre plus grande innovation dans le domaine de l'analytique depuis plus de 10 ans, » avoue Tim Lang, premier vice-président à la direction et directeur de la technologie de MicroStrategy Incorporated. « Pour la première fois, les utilisateurs professionnels n'ont pas besoin de chercher les réponses... les réponses viennent à eux. En plus de notre offre HyperIntelligence révolutionnaire, MicroStrategy 2019 intègre plus de 5 000 demandes de clients ainsi que des nouvelles capacités, ce qui en fait la version la plus riche et la plus exceptionnelle jamais commercialisée. »