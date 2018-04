Mike Capone prend la tête de Qlik pour accélérer le leadership de l'entreprise sur le marché

Mike Capone apporte à Qlik une précieuse combinaison de vision client, d'expertise opérationnelle et d'orientation marché. Outre sa solide expérience dans des entreprises SaaS à forte croissance, Mike Capone bénéficie d'une expérience directe dans l'exploitation des données au service de la transformation de l'entreprise, ou de secteurs tout entiers. Il a ainsi le profil parfait pour accompagner Qlik et confirmer la position de l'entreprise en tant que leader sur le marché de l'analytique.



« J'ai pu constater les effets transformateurs que peuvent avoir l'utilisation intelligente des données et de l'analytique sur une industrie, et je suis ravi de rejoindre une entreprise qui donne à ses clients les moyens de repenser l'existant, » déclare Mike Capone, CEO de Qlik. « Les données sont la monnaie du futur et les entreprises qui parviendront le mieux à l'exploiter sortiront du lot. Grâce à son investissement continu dans l'intelligence augmentée, le big data et l'Internet des objets, et à l'approche hybride-cloud de sa plateforme, Qlik est idéalement positionnée pour être le leader de cette nouvelle ère. »



David Murphy, PDG par intérim de Qlik, reprendra son ancien poste en tant que membre du conseil d'administration de Qlik.



« Nous sommes ravis que Mike Capone nous rejoigne dans le cadre de cette mission visant à accélérer la transformation digitale des entreprises par le biais d'outils de Business Intelligence modernes, » déclare Seth Boro, membre du conseil d'administration de Qlik et associé directeur de Thoma Bravo. « Nous tenons également à remercier David Murphy pour sa direction par intérim, son engagement continu au sein du conseil d'administration et son rôle de conseiller spécial auprès de Mike Capone. »



Plus récemment, Mike Capone occupait le poste de COO chez Medidata Solutions, fournisseur public de solutions d'analytique SaaS pour le secteur de la santé, des sciences et le secteur pharmaceutique. Au sein de Medidata, il a joué un rôle important en matière de développement produit, science de la donnée, services professionnels et opérations de mise sur le marché. Mike Capone a également contribué de manière déterminante à l'accélération de la stratégie de Medidata visant à fournir une plateforme de cloud computing complète qui s'appuie sur les données et l'analytique pour transformer les essais cliniques.



Avant Medidata, Mike Capone a occupé plusieurs postes de direction chez ADP, l'un des plus grands fournisseurs de services cloud au monde dont celui de directeur des systèmes d'information, de vice-président du développement produit et de premier vice-président directeur général des activités d'externalisation d'ADP à l'échelle mondiale.

Il siège également au conseil d'administration de la branche du New Jersey de l'association caritative Leukemia and Lymphoma Society (LLS) et a déjà présidé des fondations philanthropiques chez ADP et Medidata.