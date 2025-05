Moderniser le système de santé : le pari gagnant de l’IA

Bien que l’IA soit déjà présente dans de nombreux secteurs au Royaume-Uni, son potentiel reste souvent limité lorsqu’elle est cantonnée aux services client. Dans le domaine de la santé en particulier, les organisations qui misent sur l’IA pour améliorer à la fois l’expérience des usagers et les conditions de travail du personnel obtiennent les meilleurs résultats. Lorsque les employés et les professionnels de santé disposent d’outils simples et efficaces basés sur l’IA, ils peuvent travailler plus vite et se concentrer sur des tâches essentielles, comme les soins aux patients, plutôt que sur des tâches administratives répétitives.



Cette dynamique vers plus d’efficacité grâce à l’IA s’inscrit dans une évolution plus large des services publics et du système de santé. L’engagement du gouvernement britannique en faveur de l’IA, notamment dans le NHS, représente une étape importante vers la modernisation du secteur. Pour que l’IA tienne ses promesses, elle doit rendre les processus plus simples. Les logiciels doivent être là pour résoudre les problèmes, pas en créer. Les meilleures solutions sont faciles à installer, simples à utiliser et conçues pour soutenir un service de qualité. L’objectif doit être de supprimer les lenteurs, en proposant des outils accessibles, évolutifs et pensés pour aider — non remplacer — les professionnels de santé. Lorsqu’elle est bien intégrée aux opérations, l’IA peut aider les établissements du NHS à mieux organiser leurs services, soutenir les équipes sur le terrain et améliorer les soins aux patients.



Pourquoi l’IA est devenue une priorité pour la santé



Le recours croissant à l’automatisation par l’IA dans les hôpitaux s’explique par les limites des méthodes manuelles, souvent dépassées. Innover, ce n’est pas ajouter toujours plus de fonctions, c’est surtout se débarrasser de ce qui freine. Beaucoup d’établissements utilisent encore des systèmes anciens qui alourdissent la charge administrative. Les équipes informatiques doivent traiter chaque jour des centaines de demandes, comme des réinitialisations de mot de passe ou des comptes bloqués. Dans de nombreux hôpitaux, cette gestion manuelle ralentit tout, et les soignants peuvent attendre plusieurs jours pour obtenir de l’aide. Ces retards dans l’accès aux données patients ou la résolution des problèmes informatiques prennent du temps sur les soins. Ce manque d’efficacité montre à quel point une modernisation est nécessaire dans le NHS, avec des outils capables d’améliorer les performances à tous les niveaux.



Par ailleurs, des dossiers médicaux électroniques mal intégrés peuvent retarder les soins et augmenter les risques d’erreur. Des systèmes obsolètes peuvent aussi entraîner des difficultés dans l’organisation des équipes. Sans automatisation moderne et intelligente, ces problèmes perdurent, au détriment de la qualité des soins.



Des résultats concrets grâce à l’intégration de l’IA



Le Princess Alexandra Hospital NHS Trust (PAHT), qui couvre l’Essex et le Hertfordshire, était confronté à des problèmes de systèmes informatiques dépassés, de processus inefficaces et d’un manque de visibilité, ce qui réduisait la productivité du personnel. En mettant en place une solution de gestion des services informatiques, l’hôpital a automatisé les demandes, simplifié les processus et mis en place un portail en libre-service. En trois mois, le nombre de demandes ouvertes est passé de 1 308 à 550, les délais dépassés (SLA) sont tombés de 629 à 13, et 210 000 appels mensuels ont été traités plus efficacement. Ces améliorations ont libéré du temps pour les soignants, leur permettant de se concentrer sur les patients plutôt que sur la paperasse.



Avec des outils d’IA plus avancés — comme des assistants virtuels intelligents ou des processus prédictifs — ces résultats pourraient être encore amplifiés. Cela permettrait de rendre les services de support plus simples et plus agréables à utiliser. Aujourd’hui, de plus en plus d’hôpitaux adoptent des systèmes de gestion assistés par IA. Cela permet de réduire la charge administrative et de recentrer les équipes médicales sur leur cœur de métier. En automatisant les demandes internes et en favorisant l’usage des portails numériques, les services informatiques peuvent se concentrer sur les tâches prioritaires.



Vers un avenir automatisé pour les hôpitaux



À mesure que la gestion des services assistée par l’IA progresse, son impact sur l’efficacité du personnel de santé va continuer à grandir. Le passage au libre-service, à l’automatisation intelligente et aux outils prédictifs change la façon dont les établissements du NHS gèrent leurs activités. Au lieu de réagir aux problèmes, ils peuvent anticiper et simplifier les processus, pour que le personnel consacre plus de temps aux patients qu’aux soucis techniques.



Demain, l’IA ira au-delà du support informatique pour transformer d’autres aspects essentiels : gestion des ressources, planification des équipes ou encore aide à la décision médicale. L’initiative du gouvernement britannique en matière d’IA est une occasion unique pour les responsables de santé de repenser leur stratégie. Avec les bons outils, ils peuvent réduire l’épuisement professionnel, favoriser la collaboration et améliorer l’organisation du travail. En adoptant des solutions d’IA de manière réfléchie, les hôpitaux peuvent se préparer à l’avenir et garantir à leurs équipes des systèmes efficaces et faciles à utiliser, pour qu’elles puissent se concentrer sur l’essentiel : offrir des soins de qualité.