Tempérer les attentes : l’IA comme un outil et non comme une solution miracle

L’étude menée par Freshworks Notre a révélé que les départements informatiques sont en tête de l’adoption de l’IA, avec 85 % utilisant des outils d’IA chaque semaine. Cependant, au milieu de l'engouement, il est crucial pour les DSI de tempérer les attentes et de comprendre que l’IA est un outil puissant, mais pas une solution miracle. Bien que l’IA puisse apporter des améliorations significatives, elle nécessite une planification minutieuse et une intégration réfléchie pour en réaliser la pleine valeur.



Exploiter pleinement l'IA grâce à une infrastructure solide



Passer d’un état d’esprit fixe à un état d’esprit de croissance permet aux dirigeants de voir l’IA non pas comme une solution universelle, mais comme un outil dynamique nécessitant un apprentissage et une adaptation continus. Ce changement aide à éviter les pièges de la gestion de crise et favorise une planification proactive et une exécution réfléchie.



Par exemple, lors du déploiement d’un chatbot d’IA, les employés non informaticiens de l’entreprise s’attendent probablement à des résultats immédiats et sans faille. Un état d’esprit de croissance change cette approche en commençant par un déploiement progressif et en recueillant des retours pour affiner continuellement le chatbot. Cet état d’esprit implique de fixer des objectifs réalistes, de planifier des mises à jour régulières et d’anticiper les défis. En considérant l’IA comme un outil itératif plutôt qu’un remède rapide, l’entreprise garantit un déploiement plus stratégique et efficace, soutenant ainsi l'amélioration continue.



Éthique et réglementation : garantir une IA responsable.



Chaque DSI cherche à optimiser ses budgets — plus que jamais. La mise en œuvre de l’IA implique un engagement financier substantiel, y compris du matériel spécialisé comme les GPU et des talents qualifiés. Une enquête de juillet 2024 d’Ernst & Young LLP révèle que les dirigeants investissant 5 % ou plus de leur budget dans l’IA constatent une augmentation de 14 points de pourcentage de la productivité des employés par rapport à ceux qui investissent moins.



Malgré son potentiel transformateur, le succès de l’IA dépend d'une infrastructure robuste, d'une gouvernance rigoureuse et du développement des talents. Actuellement, seulement 36 % des dirigeants investissent pleinement dans l’infrastructure de données, 54 % se concentrent sur l’éthique de l’IA, et 37 % offrent une formation complète à l’IA. Un soutien fondamental inadéquat peut entraîner des investissements infructueux.



Les coûts peuvent atteindre des millions, ce qui peut représenter un défi pour les petites entreprises. Cependant, avec une planification et une gestion efficace, l’IA peut être accessible aux entreprises de toutes tailles. Une enquête de Forbes Advisor a révélé que 90 % des répondants s’attendent à ce que l’IA générative ait un impact positif sur leur entreprise dans les 12 mois, et 70 % pensent qu’elle rationalisera la génération de contenu. Comprendre les coûts et les exigences est essentiel pour exploiter efficacement l’IA.



Humain et IA : un duo gagnant pour réussir la transformation.



Malgré l'enthousiasme suscité par les initiatives d'IA de grande envergure, toutes n'atteignent pas les résultats escomptés. Le déploiement efficace de l'IA nécessite une intégration réfléchie et des attentes réalistes. Les DSI doivent fixer des objectifs pratiques et sensibiliser les parties prenantes aux avantages et aux limites de l'IA.



Le sommet sur les données et l’analyse de Gartner, Inc. en juillet 2024 à Sydney a révélé qu’au moins 30 % des projets d’IA générative « seront abandonnés après la preuve de concept d’ici fin 2025 en raison d'une mauvaise qualité des données, de contrôles des risques inadéquats, de coûts croissants ou d’une valeur commerciale floue. » Cette divergence souligne la nécessité d’une planification et d’une exécution prudentes pour garantir le succès des initiatives d’IA.



Maintenir l’équilibre entre innovation et gestion des risques



À mesure que la technologie évolue, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. En tant que gardiens de l’organisation, il est crucial pour les DSI d’identifier les risques potentiels et de mettre en place des mesures de protection appropriées. Il est nécessaire de collaborer étroitement avec des experts juridiques pour comprendre pleinement ces risques. Nous sommes actuellement aux premiers stades, et les normes établies pour l’IA sont encore en cours de développement. Bien que nous disposions d’outils d’IA, les applications spécifiques et les normes d’utilisation ne sont pas encore clairement définies.



Les projets d’IA nécessitent une évaluation et un ajustement continus. La mise en place de boucles de rétroaction et de mesures de performance aide les DSI à suivre les progrès et à adapter les stratégies pour s'aligner sur les objectifs commerciaux. Selon l’étude State of the CIO 2024 de Foundry, les DSI sont de plus en plus impliqués dans les initiatives d’IA et prévoient une implication accrue dans la cybersécurité (70 %), la confidentialité des données et la conformité (61 %), ainsi que l’analyse de données (54 %). Cela souligne la nécessité d’une approche équilibrée combinant innovation avec une gestion rigoureuse des risques et une supervision stratégique pour garantir que les investissements en IA produisent des résultats significatifs et durables.