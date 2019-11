Freshworks obtient un tour de financement de 150 millions de dollars mené par Sequoia, CapitalG et Accel, avec une valorisation boursière de 3,5 milliards de dollars

Freshworks Inc., innovateur mondial dans le domaine des solutions d'engagement client, annonce la signature d'accords définitifs pour un tour de financement de 150 millions de dollars de série H portant à une valorisation de 3,5 milliards de dollars post-financement . Sequoia Capital, CapitalG, et Accel, le premier investisseur de Freshworks, sont les principaux investisseurs de ce premier tour de financement. Les fonds de capital serviront à poursuivre l'expansion de Freshworks dans le monde et à accélérer les investissements liés à sa plateforme SaaS.



Dans le cadre de cette démarche, Freshworks a également annoncé son offre cloud « Customer-for-Life », qui consiste en la mise en place d'une plateforme de données commune à l'ensemble des solutions d'engagement client de l'entreprise. Cela permet d'unifier les informations clients importantes issues du marketing, des ventes, du support et de la réussite client améliorant ainsi le parcours client continu. Le financement devrait être conclu d'ici la fin de l'année et est soumis aux conditions de clôture habituelles, dont l'autorisation des instances anti-trust américaines.



« Le secteur du CRM est infesté de solutions qui surfent sur la vague médiatique mais ne produisent que peu de résultats » déclare Mohit Bhatnagar, directeur général de Sequoia Capital India LLP. « Freshworks est le seul éditeur à proposer des logiciels fonctionnels pour tous les utilisateurs finaux de l'entreprise, qu'ils proviennent du marketing, des ventes, du support ou de la réussite client. Ce n'est pas par hasard si les équipes de Sequoia en Inde et aux US ont chacune décidé de leur côté de doubler le budget consacré à Freshworks à un moment où l'entreprise étend sa présence aux marchés mondiaux. Il s'agit là d'une opportunité unique d'harmoniser toute une entreprise autour d'une expérience client unifiée plus adaptée à des besoins en constante évolution. »



Grâce à l'offre cloud « Customer-for-Life », les équipes métiers seront mieux informées sur leurs clients et pourront prendre des mesures proactives pour améliorer la satisfaction client et la valeur générée tout au long du cycle de vie, du premier contact à la dernière interaction. Le cloud « Customer-for-Life » offre aux clients une vision à 360° des données de leurs clients en matière de ventes, de marketing, de support et de réussite, leur permettant d'accélérer et d'améliorer leur capacité à apporter une réponse efficace aux demandes et de profiter d'opportunités commerciales supplémentaires. À travers toute l'entreprise, les équipes auront la possibilité d'aller au-delà de la simple évaluation et d'obtenir des recommandations pratiques fondées sur les données de la réussite client, augmentant ainsi la satisfaction et la rétention, ainsi que les opportunités d'upselling.



« Depuis la création de Freshworks, nous avons été précurseurs dans la démocratisation des logiciels à l'échelle de toute l'entreprise, et nous perpétuons cette tradition en exploitant les technologies cloud les plus pointues afin de nous assurer que les logiciels apportent des bénéfices à l'ensemble de l'entreprise et replacent le client au centre du CRM » déclare Girish Mathrubootham, PDG et fondateur de Freshworks. « Le cloud « Customer-for-Life » permet aux entreprises d'affiner leur compréhension du client de façon à mieux prédire et faciliter la réussite client en remplaçant les solutions SaaS existantes, qui ont la fâcheuse tendance à en promettre trop et à sous-performer. »