Mya, principal recruteur basé sur l'IA conversationnelle, a pris le marché d'assaut, réussissant en moins de deux ans à recruter 120 entreprises clientes, dont 40 faisant partie du classement Fortune 500

Mya Systems, créatrice du principal recruteur basé sur l'IA conversationnelle baptisé Mya, a annoncé aujourd'hui une croissance significative de sa clientèle et de son équipe. Depuis son démarrage en juillet 2016, 120 entreprises, dont quatre des plus grandes agences de recrutement mondiales, 15 entreprises du classement Fortune 100 et 40 entreprises du classement Fortune 500, ont confié à Mya la transformation de leur expérience de recherche d'emploi et d'embauche, pour les candidats comme pour les recruteurs. L’Oréal, Adecco Group et Sevenstep (une société de Motion Recruitment) font partie de ses clients. La société a également récemment développé sa présence internationale, élargi de 300 % sa base d’employés, et amélioré quantité de technologies et de produits.



La capacité de Mya à considérablement accélérer le processus de recrutement, à accroître la satisfaction des candidats et à améliorer la productivité des recruteurs a conduit les entreprises américaines et européennes à adopter rapidement sa plateforme d'IA conversationnelle. À la suite de quoi, la société a triplé son équipe aux États-Unis, ajouté un support pour les principales langues européennes et ouvert des bureaux à Londres et à Munich. La société a nommé Malik Aibache, ancien directeur du marketing du Groupe Page, au poste de vice-président du marketing et des opérations pour la région EMOA, ainsi que Joachim Fischer au poste de vice-président des ventes pour la région EMOA.



« Notre annonce d'aujourd’hui souligne les progrès importants que nous avons accomplis dans notre mission qui est de créer un marché du travail plus efficace grâce à l'IA », a déclaré Eyal Grayevsky, co-fondateur et PDG de Mya Systems. « Notre élan s'explique en grande partie par les investissements importants que nous avons effectués dans les produits et la R&D et par notre engagement à constituer une équipe de direction de classe mondiale, ce qui a permis plusieurs déploiements réussis d'intensification d'activités SaaS. »



Au cours de l’année passée, Mya Systems a considérablement renforcé les capacités de Mya sur l'ensemble du cycle de vie du recrutement de bout en bout, et a ajouté à la plateforme plusieurs partenariats et intégrations ATS, CRM et calendaires. Fidèle à son engagement de satisfaire aux normes les plus strictes en matière de confidentialité et de sécurité des clients, aux États-Unis comme en Europe, elle a atteint la conformité SOC2 et RGPD. Et, dans le cadre de son expansion mondiale, la société propose désormais une IA conversationnelle en français, en espagnol et en allemand.



Au cours de l’année écoulée, Mya Systems a ajouté un certain nombre de nouveaux dirigeants à son équipe afin de fournir à la société l’expertise requise pour mener à bien sa prochaine étape d'évolution et de croissance. Parmi les principaux cadres recrutés, figurent :



Malik Aibache, vice-président du marketing et des opérations pour la région EMOA - M. Aibache apporte 15 années d'expérience de l'industrie et est un ancien du Groupe Michael Page, l'une des plus grandes agences de recrutement en Europe.

Joachim Fischer, vice-président des ventes pour la région EMOA - M. Fischer a derrière lui 20 années d'expérience en vente et en gestion pour des organisations basées en Europe. Son poste le plus récent a été celui de directeur d'econ industries.

Connie Schiefer, vice-présidente de la gestion produits - Mme Schiefer était jusqu'à récemment vice-présidente principale de la gestion des produits et de l'ingénierie chez SimplyHired. Avant cela, elle occupait le poste de vice-présidente de la gestion des produits chez Yahoo, supervisant une équipe de 40 chefs de produit et plus de 900 ingénieurs.

Vinita Venkatesh, vice-présidente du marketing produits - Mme Venkatesh apporte à l'entreprise 15 années d'expertise dans les domaines des produits et du marketing, ayant travaillé avec des marques telles que Workday, Rubrik et Replicon.

Mike Pauletich, vice-président du développement commercial - M. Pauletich compte plus de 20 années d'expérience dans le secteur du recrutement et a occupé plusieurs postes de direction, notamment chez Jibe, Entelo, eQuest et TMP Worldwide.

Tim Gray, vice-président du service informatique et sécurité de l'information - M. Gray possède plus de 20 années d'expérience en matière de technologie et de sécurité des opérations, et a travaillé entre autres pour Guardian Analytics et Good Technology.