NP6 Consulting rentre dans le giron du Groupe Orians, propriétaire d’Akerva, Aura Equipements, Confluences IT, Total Device et Le Document Numérique

Le Groupe Orians, spécialisé dans la sécurité, la gestion documentaire et le support aux infrastructures informatiques, annonce sa prise de participation majoritaire dans NP6 Consulting, qui permet au groupe de compléter son offre et de proposer une expertise plus importante à ses clients et partenaires. Quant à NP6 Consulting, ainsi détachée de NP6 Solutions, ce nouvel actionnariat va lui permettre de développer son activité de conseil tout en conservant des liens étroits et en entretenant une relation durable et bénéfique avec NP6 Solutions.



Pour éviter toute confusion, le nom de NP6 Consulting sera changé dans les prochaines semaines.



« La prise de participation du Groupe Orians dans NP6 Consulting augure de belles opportunités et de nouvelles synergies avec les sociétés du Groupe. Le traitement et l’analyse de données sont des compétences complémentaires à nos activités actuelles, il nous tarde de de créer la nouvelle identité de la marque et de l’intégrer à notre portefeuille pour proposer ces compétences à nos clients et bâtir une offre commune. » déclare Laurent Delaporte, Président d’Akerva.



« Cette opération nous permet de nous recentrer sur notre métier d’éditeur de Customer Data Platform en mode SaaS et de développer une relation durable avec le Groupe Orians en s’appuyant sur la synergie créée par l’ensemble des activités et les liens de confiance qui se sont noués entre les dirigeants et collaborateurs des deux groupes. » explique Stéphane Zittoun, Président de NP6 Solutions.