NP6 Consulting devient Socio Data Management

Suite à son rachat en juin 2018 par le Groupe Orians, NP6 Consulting, société de conseil et d’expertise en Data Management, change de nom et devient Socio Data Management. Ce nom fait écho à celui que portait l’entreprise lors de sa création : Socio Logiciels.



Ce changement de nom s’accompagne d’un nouveau logo, d’une nouvelle identité visuelle et d’un nouveau site web : socio-dm.com.



Expert reconnu sur le marché du traitement de la donnée, Socio Data Management compte plus de 500 clients dans des secteurs d’activités variés et traite plus de 2500 études chaque année. La société compte aujourd’hui plus de 30 experts aux profils variés (informaticiens, statisticiens, marketing) tous orientés Data.



Au sein du DataLab, véritable centre de R&D, ses équipes développent des solutions logicielles permettant d’améliorer le traitement des études et la mise en valeur des données avec des plateformes de Data Visualisation.



L’activité de Socio Data Management repose sur son cœur de métier, la Data, tout en bénéficiant d’une offre de services restructurée par le Groupe Orians. L’entreprise développe son activité autour du traitement et de l’analyse des données et se positionne comme expert sur toute la chaîne de valeur de la donnée.



Depuis le déploiement des projets Big Data, en passant par le traitement des études jusqu’à la mise en place de solutions de Data Intelligence, Socio Data Management extrait la valeur des données pour une prise de décisions optimisée.



« Reconnu comme leader du traitement des études, le savoir-faire unique de Socio Data Management nous permet d’accompagner nos clients de bout en bout sur leurs projets Data. L’acquisition de Socio Data Management permet au Groupe Orians de diversifier et compléter son offre de services avec une expertise Data. Les synergies avec les autres entités du groupe évoluant sur des secteurs variés tels que la cybersécurité, l’ingénierie informatique ou encore l’édition de logiciels apportent une réelle valeur ajoutée pour nos clients. » déclare Laurent Delaporte, Président de Socio Data Management et fondateur du Groupe Orians.