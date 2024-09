Neo4j transforme son portefeuille de bases de données cloud pour accélérer l'adoption des graphes et de l’IA générative en entreprise

Neo4jⓇ, le leader des bases de données graphes et de l'analytique annonce aujourd'hui une transformation majeure de son portefeuille de systèmes de gestion de bases de données (SGBD) dans le cloud Aura - facilitant considérablement l'essai, la construction et l'accélération des graphes en production pour n'importe quelle charge de travail ou cas d'utilisation. Cette annonce intervient dans un contexte de croissance et de demande grandissante pour l'offre cloud de Neo4j, motivée par le rôle critique des bases de données graphes dans les applications d’IA générative et d'analyse avancée, et accélérée par GraphRAG.



« D'ici 2025, le graphe sera utilisé dans 80 % des innovations en matière de données et d'analyse - contre 10 % en 2021 - ce qui rendra la prise de décision plus rapide en entreprise », prédit Gartner®[1]. Dans son rapport Hype CycleTM, Gartner note également que « les techniques RAG dans un contexte d'entreprise souffrent de problèmes liés à la véracité et à l'exhaustivité des réponses causés par des limitations dans la précision de l'extraction, la compréhension contextuelle et la cohérence des réponses ». « Les graphes de connaissances, une technologie bien établie, peuvent représenter les données contenues dans les documents et les métadonnées relatives à ces derniers. La combinaison de ces deux aspects permet aux applications RAG d'extraire du texte en fonction de la similarité avec la question et de la représentation contextuelle de la requête et du corpus, ce qui améliore la précision de la réponse »[2].



L'annonce de Neo4j, faite à la veille de sa conférence d'entreprise GraphSummit à New York, renforce la position de l'entreprise sur le marché en tant que première base de données graphes native. Elle propose l'offre de graphes la plus complète et la plus performante dotée de capacités de recherche multiples et vectorielles, la plus grande bibliothèque de plus de 65 algorithmes de graphes, une flexibilité de déploiement dans n'importe quel cloud ou environnement, et une communauté de support en ligne inégalée.



Les capacités sont disponibles dès maintenant et comprennent :



Nouvelle console Aura avec co-pilote GenAI en tant que hub unificateur pour administrer, gérer, ingérer, modéliser et visualiser efficacement les données à travers toutes les offres et outils de Neo4j. Les administrateurs et les développeurs peuvent également interagir avec ces outils en langage naturel, éliminant ainsi le besoin d'expertise en langage de requête Cypher.





NeoDash, un nouveau générateur de tableaux de bord interactifs low code/ no code, qui crée facilement des cartes, des graphes, des diagrammes à barres et linéaires, des tableaux et d'autres éléments visuels permettant à chacun de comprendre, d'analyser et d'interagir. Bien que les développeurs aient utilisé NeoDash dans le cadre de Neo4j Labs, il s'agit désormais d'une offre pouvant être entièrement prise en charge par les entreprises.





Nouvelle offre en libre-service, Neo4j AuraDB Business Critical, plus de 20% moins chère que l'offre traditionnelle AuraDB Enterprise de Neo4j et conçue pour les charges de travail nécessitant une sécurité accrue. Cette nouvelle offre fait suite à la croissance explosive de Neo4j dans le domaine du cloud et à la demande croissante pour une offre entreprise facile d'accès. Les utilisateurs ayant besoin d'environnements dédiés, comme ceux des industries hautement réglementées, peuvent continuer à utiliser AuraDB Enterprise, maintenant renommé AuraDB Virtual Dedicated Cloud. Neo4j mettra également à disposition AuraDB Professional sous forme d'essai gratuit pour les cas d'utilisation en production.





Amélioration de l'échelle de 15x dans la capacité de lecture en temps réel. Neo4j peut désormais traiter 15 fois plus de données en temps réel dans chaque cluster sans compromettre la latence ou les performances. Le résultat permet un traitement ininterrompu des charges de travail analytiques à forte intensité de données, même si les volumes de données des clients augmentent.





Des capacités avancées de contrôle, d'audit et de conformité de l'entreprise qui comprennent des clés de chiffrement gérées par le client, qu’il possède, contrôle et utilise pour chiffrer et protéger ses données ; et Security Log Forwarding permettant aux clients de diffuser et d'auditer les journaux de sécurité en temps réel. Neo4j a obtenu la conformité SOC 2 Type 2 et HIPAA plus tôt cette année, avec des certifications supplémentaires ici.





Álvaro Rodrigues, Manager, Cloud Services & IT Infrastructure, Qualicorp



« La base de données Aura entièrement gérée de Neo4j a considérablement réduit l'effort opérationnel et permet d’éviter toute perturbation en éliminant le besoin de mises à niveau de version manuelles ou de mises à jour au niveau de la base de données, du système d'exploitation ou des correctifs de sécurité. Qualicorp est enthousiasmé par les dernières améliorations apportées par Neo4j à ses solutions de bases de données graphes et par son haut potentiel à traiter les données».



Aadil Dowlut, Ph.D, Responsable du chapitre Science des données, Spark NZ



« Le développement et l'évolution rapides de la technologie des bases de données graphes nous ont permis de propulser nos solutions d'apprentissage automatique et de GenAI. Ces avancées ont le potentiel de révolutionner l'organisation et la connectivité de nos données, ce qui permettrait d'atteindre des niveaux de compréhension et de prise de décision sans précédent. En intégrant de manière transparente les bases de données graphes dans nos modèles d'IA, nous pouvons améliorer de manière significative la base des grands modèles de langage. Cela garantit que nos modèles génèrent des réponses ancrées dans les données du monde réel, fournissant des informations contextuelles précises et exploitables dans l'ensemble de l'organisation ».



Chris Jangareddy, directeur général et associé, AI, GenAI & & Data Engineering, Deloitte Consulting LLP



« Alors que les chefs d'entreprise adoptent l'IA générative, les nouvelles capacités de Neo4j enrichissent nos clients avec des résultats commerciaux plus précis et plus riches en contexte. Notre partenariat avec Neo4j n'est qu'une illustration supplémentaire de l'engagement de Deloitte à construire un écosystème d'alliances en IA pour donner à nos clients l'accès aux technologies de pointe pouvant les aider à concrétiser un réel avantage concurrentiel. »



Sudhir Hasbe, Chief Product Officer, Neo4j



« L'annonce d'aujourd'hui marque un bond en avant dans notre mission qui consiste à donner aux entreprises les moyens de disposer de la solution de gestion de base de données graphes la plus robuste, la plus évolutive et la plus performante du secteur. Simultanément, ces innovations réduisent les barrières d'adoption de la technologie des graphes et de GraphRAG pour GenAI, permettant aux organisations d’élargir le champ des possibles pour leurs données et leur activité. »



[1] Gartner, Emerging Tech Impact Radar : Data and Analytics, Par Kevin Quinn, Radu Miclaus, Ben Fieselmann, et al, 20 novembre 2023



[2] Gartner, Hype Cycle for Generative AI, 2024, par Arun Chandrasekaran, Leinar Ramos, 31 juillet 2024.