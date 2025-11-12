Netskope Threat Labs : l’industrie manufacturière autorise l’usage de l’IA pour réduire les risques liés à son utilisation incontrôlée

Les principales conclusions de cette étude :



L’adoption de l’IA générative (GenAI) est élevée et stable dans l’ensemble du secteur manufacturier, 94 % des organisations utilisant désormais des applications de GenAI. En outre, l’utilisation d’outils de GenAI personnels et non gérés est passée de 83 % en décembre 2024 à 51 % en septembre 2025, tandis que leur utilisation approuvée en entreprise est passée de 15 % à 42 %, reflétant une tendance vers un usage contrôlé de l’IA dans tout le secteur.



29 % des entreprises manufacturières utilisent dorénavant au moins l’une des trois principales plateformes de GenAI pour leurs systèmes d’IA privés, avec en tête Azure OpenAI, suivie d’Amazon Bedrock, puis de Google Vertex AI. L’adoption dans l’industrie manufacturière est légèrement inférieure à la moyenne mondiale, ce qui suggère un potentiel de croissance continu à mesure que le secteur évolue vers l’intégration d’une infrastructure de GenAI sécurisée à l’échelle de l’entreprise.



Lorsque des violations de politique en matière de données se produisent, aussi bien dans le cadre d’une utilisation personnelle que professionnelle de l’IA et d’applications cloud, elles sont en grande majorité le résultat de tentatives de partage de données réglementées (41 %), de propriété intellectuelle (32 %), et de mots de passe ou de clés API (19 %). Le rapport avertit que de telles expositions menacent non seulement la conformité, mais aussi l’avantage concurrentiel des entreprises, compte tenu du caractère sensible de la propriété intellectuelle industrielle et des données opérationnelles.

« Certaines organisations du secteur manufacturier prennent des mesures concrètes pour appliquer des contrôles de gouvernance à l’IA et mettre en place une surveillance structurée. L’écart entre l’utilisation gérée de l’IA et le Shadow AI se réduit, ce qui suppose que les efforts visant à adopter officiellement cette technologie, avec une sécurité et une gouvernance appropriées, portent leurs fruits, explique Gianpietro Cutolo, Cloud Threat Researcher chez Netskope Threat Labs. Alors que le secteur évolue vers des plateformes dotées de systèmes de protection et proposant des conditions d’utilisation adaptées aux entreprises, les industriels prouvent que l’innovation et la sécurité peuvent aller de pair. Le prochain défi consistera à maintenir cet équilibre à mesure que l’IA s’intègre plus structurellement aux opérations et à la production. »







Les autres enseignements de ce rapport :



67 % des organisations se connectent désormais à api.openai.com pour leurs outils internes et l’automatisation de tâches, ce qui met en évidence l’intégration croissante des API d’IA générative au-delà du navigateur.



Le code source représente 28 % de tous les incidents d’exposition des données liés à l’IA, incidents qui se produisent souvent par le biais de développeurs qui utilisent la GenAI pour des tâches de codage sans contrôles appropriés.



Microsoft OneDrive, GitHub et Google Drive sont les plateformes cloud les plus exploitées pour la distribution de logiciels malveillants dans le secteur. Chaque mois, respectivement 18 %, 14 % et 11 % des entreprises manufacturières signalent des téléchargements de logiciels malveillants à partir de ces services.



Les applications cloud personnelles telles que Google Drive, LinkedIn et OneDrive restent largement utilisées au sein des réseaux d’entreprise, brouillant la frontière entre le traitement des données personnelles et professionnelles.

