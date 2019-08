Netwrix et Mott MacDonald facilitent les capacités décisionnelles des entreprises grâce à une nouvelle offre de classification des données

Netwrix, éditeur de logiciels de sécurité des données et de gouvernance, destinés à assurer une visibilité totale pour sécuriser les données et atténuer les risques dans les environnements informatiques hybrides, annonce un partenariat avec Mott MacDonald, société internationale de conseil en ingénierie, en management et en développement, pour offrir à sa clientèle une visibilité complète sur les actifs de connaissance. L’offre Insight Search de Mott MacDonald, renforcée par la technologie Netwrix, sera mise à la disposition des entreprises dans le cadre de la solution Smart Infrastructure.



Basée sur la technologie de classification des données « Data Classification » développée par Netwrix, l’offre Insight Search permettra aux clients de Mott MacDonald d’enrichir, de consolider et de partager des compétences organisationnelles, se traduisant par de nouvelles opportunités commerciales et par la croissance de leur chiffre d’affaires. Les entreprises seront en mesure d’adhérer aux bonnes pratiques en matière de gouvernance des informations, tout en maximisant la valeur du contenu pour faciliter une prise de décision mieux informée. Disposant de nouvelles capacités leur permettant d’identifier et d’organiser plus rapidement et plus efficacement les fichiers et les données, les clients internationaux de Mott MacDonald pourront partager les connaissances de manière proactive, mettre en œuvre les savoir-faire nécessaires, développer une pensée créative et accroître leur productivité dans leurs activités quotidiennes.



Mott MacDonald utilise également en interne la classification de données de Netwrix pour améliorer l’efficacité et la productivité dans la récupération des données, avec un environnement SharePoint. La technologie de classification des données, basée sur le machine learning, balise automatiquement les documents et permet aux utilisateurs de trouver les informations nécessaires via l’instrument de recherche Sharepoint existant, avec pour conséquences des profits en augmentation pour Mott MacDonald, et une efficacité accrue des activités d’une année sur l’autre, par rapport au système de recherche précédent.



L’expérience positive faite par Mott MacDonald l’a incité à se rapprocher de Netwrix afin d’intégrer l’offre Insight Search à son infrastructure intelligente, pour que d’autres entreprises puissent bénéficier des mêmes avantages, démontrés sur le terrain.



« Nous avons déjà déployé en interne la classification Netwrix pour améliorer notre efficacité et notre productivité dans la récupération des informations, essentiellement dans notre environnement SharePoint, avec pour résultat des économies estimées à 1,4 million de livres (1,7 million d’euros) par an, explique Peter Matthews, Senior Information Advisor du pôle Smart Infrastructure de Mott MacDonald. Nous sommes extrêmement satisfaits de la collaboration initiée entre l’activité Smart Infrastructure et Netwrix afin d’adapter cette offre et permettre à d’autres entreprises de dégager les mêmes profits, en apportant une réponse efficace à la recherche de documents lorsque les collaborateurs doivent utiliser les systèmes de recherche de leur entreprise. »



« Nous ne pouvons bien sûr que nous féliciter de l’augmentation des profits de Mott MacDonald grâce à la solution que nous avons élaborée ensemble, qui s’est également traduite par le lancement d’une nouvelle activité pour partager ce succès avec le marché, souligne Matt Middleton-Leal, directeur général EMEA de Netwrix. Nous sommes ravis de cette collaboration avec Mott MacDonald et nous sommes convaincus que l’offre Smart Infrastructure permettra aux entreprises de tirer une valeur significative des volumes de données déjà considérables dont elles disposent, et qui ne font qu’augmenter d’année en année. »