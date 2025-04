NextData OS : une plateforme pour créer des produits de données autonomes mais gouvernés

Avec l’essor des applications d’intelligence artificielle, la complexité des données croît de manière exponentielle et combinatoire, dépassant largement le simple aspect volumétrique. Aujourd’hui, les organisations doivent gérer non seulement un flux massif de données, mais aussi une variété croissante de formats et d’applications. Les systèmes traditionnels ne parviennent plus à suivre le rythme, d’autant qu’ils proposent souvent des approches fermées et intégrées, obligeant les utilisateurs à changer fréquemment d’architecture.



NextData OS propose une réponse en permettant une gestion des données à la fois évolutive, autonome et accessible en libre-service, suivant les principes du data mesh. À travers la création de produits de données autonomes (Autonomous Data Products), cette plateforme encapsule de manière originale les données, le code, le contrôle et la sémantique au sein d’unités auto-gérées, facilement découvrables et interconnectées. La donnée est au cœur du système, d’où le terme utilisé de « système d’exploitation » orienté données.