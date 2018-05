Norton Rose Fulbright lance son chatbot doté d’intelligence artificielle traitant des questions liées au RGPD de l’Union Européenne

Ce chatbot, aidera les clients du cabinet en dehors de l’Union Europénne (UE) à déterminer si le RGPD s’applique à leur activité. Le RGPD remplace la Directive sur la protection des données et la renforce en imposant des obligations supplémentaires aux entreprises traitant des données à caractère personnel de résidents européens. En vertu du RGPD, les autorités européennes disposeront d’importants pouvoirs supplémentaires leur permettant d’infliger des amendes aux entreprises ne se conformant pas à ces nouvelles règles pouvant s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires de l’entreprise pour les infractions les plus graves. La date limite de mise en conformité au RGPD est fixée au 25 mai 2018.



Parker utilise un langage naturel pour répondre à diverses questions que les entreprises en dehors de l’UE peuvent se poser sur le RGPD, notamment pour déterminer si ce dernier s’applique à leurs activités et quelles règles les régissent. Vous pouvez accéder à Parker sur notre site.



Créé par Nick Abrahams, associé à la tête du secteur Technologie et Innovation de Norton Rose Fulbright dans le monde, et par Edward Odendaal, collaborateur spécialisé dans les technologies de l’information basé à Sydney, Parker était à l’origine destiné à répondre aux questions des entreprises concernant l’évolution du régime de notification australien en matière de protection des données, entré en vigueur le 22 février 2018.



Désormais, Parker répondra également aux questions relatives au RGPD, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’évolution de ce chatbot. Kerri Crawford, collaborateur senior du département Technologie et Innovation au bureau de Johannesburg, en collaboration avec l’équipe européenne dédiée aux questions de protection des données, ont mis au point ce nouveau chatbot.



Nick Abrahams commente :



« Nous nous efforçons de améliorer continuellement les services que nous proposons à l’ensemble de nos clients à l’aide de technologies telles que l’intelligence artificielle et grâce à l’excellence et à l’expérience de nos équipes mondiales.



Parker est l’un des premiers chatbots spécialisés dans la confidentialité des données doté d’une intelligence artificielle et, dans les 24 heures qui ont suivi son lancement en décembre 2017, il avait déjà à son actif plus de 1 000 conversations, permettant à nos clients d’accéder, de manière efficace, peu coûteuse et novatrice, à des informations juridiques pertinentes.



Suite à la réussite du lancement de Parker sur les questions relatives au nouveau régime australien de notification sur la protection des données, nous avons souhaité étudier la portée du nouveau RGPD de l’UE, dont l’entrée en vigueur est imminente. Le RGPD représente la plus importante révision réglementaire en matière de protection des données en Europe depuis 20 ans. Même des entreprises hors UE sont assujetties au RGPD, selon l’étendue de leurs activités en Europe. Parker répond rapidement et intuitivement aux principales questions relatives au nouveau règlement, permettant à nos clients d’ajuster leur approche lorsque nécessaire.



Enfin, nous considérons que les chatbots juridiques présentent de nombreux avantages pour nos clients, nombre d’entre eux ayant exprimé un vif intérêt pour ces technologies et leur développement, dans l’optique de répondre efficacement aux besoins de leur activité. »



L’équipe européenne de Norton Rose Fulbright dédiée aux questions de protection des données représente des clients issus de tous les secteurs d’activité, partout dans le monde. Le cabinet intervient sur des questions nationales et internationales complexes associées à la fois aux données à caractère personnel et aux données sensibles, notamment leur collecte, leur utilisation, leur conservation, leur divulgation et leur transfert par des entreprises. Norton Rose Fulbright accompagne par ailleurs ses clients sur leur stratégie et la mise en conformité juridique dans le domaine de la confidentialité des données et la gestion des risques liés à la sécurité. Un service d’intervention en cas d’incident et de violation des données, est disponible 24h/24 et 7j/7.