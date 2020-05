Note de recherche : Glossaire des 70 métiers de la donnée (Contenu Premium accessible gratuitement)

Dans ce document, nous avons recensé, traduit et classé, les 70 métiers liés à la donnée et à son traitement.



Ce travail de compilation, a permis d'identifier :

- les 10 métiers les plus fréquemment cités dans Google;

- les 10 métiers les plus fréquemment utilisés sur LinkedIn;

- le podium des trois principaux métiers du monde de la donnée;

- les 10 métiers susceptibles d'émerger dans les prochaines années;

- la liste des 70 métiers liés au monde de la donnée, leur titre en anglais, leur titre traduit en français, une explication lorsque c'est nécessaire, le nombre d'occurrences dans Google, le nombre d'occurrences dans LinkedIn;

- le détail de la méthodologie de recherche employée.



Cette note de recherche fait partie des contenus "Premium" réservés aux membres de la communauté Decideo.



