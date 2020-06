Podcast: Présentation du Glossaire des Métiers de la Donnée

Data Analyst – Analyste de données, Data Scientist – Scientifique des données, Data Engineer – Ingénieur de données, Data Manager – Gestionnaire de données, Data Specialist – Spécialiste des données, Statistician – Statisticien, Business Intelligence Analyst – Analyste en intelligence d’affaires, Data Architect – Architecte de données, Information Manager – Gestionnaire de l’information, Information Analyst – Analyste de l’information... connaissez-vous tous ces métiers ?



Dans ce document, nous avons recensé, traduit et classé, les 70 métiers liés à la donnée et à son traitement.



Ce travail de compilation, a permis d'identifier :

- les 10 métiers les plus fréquemment cités dans Google;

- les 10 métiers les plus fréquemment utilisés sur LinkedIn;

- le podium des trois principaux métiers du monde de la donnée;

- les 10 métiers susceptibles d'émerger dans les prochaines années;

- la liste des 70 métiers liés au monde de la donnée, leur titre en anglais, leur titre traduit en français, une explication lorsque c'est nécessaire, le nombre d'occurrences dans Google, le nombre d'occurrences dans LinkedIn;

- le détail de la méthodologie de recherche employée.