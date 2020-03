Object 2.0 : Nutanix apporte la puissance et la simplicité de sa plateforme aux applications Big Data et Analytiques

Rédigé par Communiqué de Nutanix le 19 Mars 2020

Avec le lancement de Nutanix Object 2.0, le spécialiste du cloud computing d'entreprise intègre des fonctionnalités de stockage objet, de mise à très grande échelle et une certification Splunk à sa plateforme pour améliorer l’expérience des équipes de data scientists.



Nutanix, un leader du cloud computing d’entreprise annonce le lancement de Nutanix Object 2.0 qui apporte à sa plateforme de nouvelles fonctionnalités pour les applications Big Data et analytiques. Ces nouvelles capacités, comprennent notamment la possibilité de gérer les données d’objets à travers plusieurs clusters Nutanix pour travailler à plus grande échelle, une capacité de stockage d’objets accrue par nœud et une certification sur le Splunk SmartStore.



Les charges de travail Big Data exigent des environnements cloud capables de gérer efficacement des volumes extrêmement importants de données non structurées, ainsi que des performances élevées nécessaires à l’analyse des données en temps réel afin d’en extraire des informations stratégiques. Dans les entreprises qui s’appuient sur leurs données commerciales pour créer des expériences client personnalisées, les équipes informatiques sont souvent confrontées à des silos, à une grande complexité et à l’inefficacité opérationnelles. Les solutions actuellement utilisées n’offrent pas de solutions sécurisées et de bout en bout pour exécuter de grandes applications de données qui peuvent facilement évoluer.



Le logiciel Nutanix apporte scalabilité, performance et simplicité, ainsi qu’une automatisation intégrée et des opérations en un clic, pour permettre aux data scientistes, aux équipes de sécurité et finalement aux entreprises de se concentrer sur la valeur des données. Le modèle de licence par abonnement de la société apporte également la flexibilité nécessaire pour s’adapter rapidement aux besoins dynamiques des entreprises. De plus, en intégrant nativement les services de stockage d’objets à la solution HCI de Nutanix, les équipes informatiques peuvent désormais mieux exploiter les ressources inutilisées pour réduire les coûts et rationaliser la gestion et l’administration du stockage. Parmi les nouvelles fonctionnalités permettant d’exécuter des charges de travail Big Data, on peut citer :



Une augmentation de l’élasticité du stockage d’objets : Nutanix Objects 2.0 propose désormais un support multiclasses pour fournir du stockage objets à grande échelle. La suppression des frontières entre les clusters permet aux équipes d’exploiter en un seul namespace pour plusieurs clusters Nutanix, gérés à partir d’une seule console. Cela permet également aux équipes informatiques de tirer profit de la capacité de stockage sous-utilisée n’importe où dans leur environnement Nutanix pour améliorer le rendement de leur infrastructure.



Des nœuds de stockage plus profonds : En plus des nouvelles capacités d’extensibilité, Nutanix Objects 2.0 prend désormais en charge des nœuds plus profonds et de grande capacité, avec une capacité de stockage pouvant atteindre 240 To. Cela permet de stocker des objets de plusieurs pétaoctets avec un seul cluster Nutanix.



Une sécurité renforcée : Les utilisateurs de Nutanix Objects 2.0 peuvent désormais profiter de la fonction WORM (Write Once Read Many) pour verrouiller leur contenu sans nécessairement permettre le versionnage pour répondre à diverses exigences réglementaires et de conformité.



« Chaque entreprise s’efforce aujourd’hui de devenir une entreprise data driver », a déclaré Greg Smith, VP of Product Marketing chez Nutanix. « Les charges de travail Big Data exigent une échelle et des performances incroyables à des coûts compétitifs. La plateforme Nutanix, avec l’ajout du stockage d’objets multi-classes, offre une solution convaincante pour le stockage d’objets non structurés qui exploite les ressources de stockage existantes pour améliorer le rendement de l’infrastructure ».



Une nouvelle certification Splunk



Nutanix Objects est maintenant certifié par Splunk comme étant conforme à SmartStore, ce qui permet aux clients de gérer simplement et de manière transparente la croissance des données sur Splunk avec Nutanix Objects. Les utilisateurs communs peuvent désormais exécuter des charges de travail Splunk sur le logiciel Nutanix, et utiliser Nutanix Objects pour le stockage objet intégré afin de prendre en charge leur environnement Splunk.



« La transformation numérique nécessite un stockage web-scale pour les charges de travail des entreprises et le stockage d’objets devient la référence pour les applications de données de nouvelle génération et de grande taille. Alors que ce dernier migre du cloud vers les datacenter on premise et les charges de travail critiquent, les économies qu’il permet de réaliser doivent être équilibrées avec les performances », a déclaré Amita Potnis, research director dans l’équipe stockage d’IDC. « Nutanix est connu pour la flexibilité et la simplicité. La prise en charge de plusieurs clusters et la certification de Splunk SmartStore avec Nutanix Objects permettront une mise à l’échelle massive au juste prix et avec des performances que ces charges de travail exigent ».









Dans la même rubrique : Les solutions IA développées par Alibaba Cloud pour le diagnostic et de séquençage automatique du Covid-19 ouvertes aux acteurs de la santé du monde entier - 19/03/2020 Mistertemp’ construit sa stratégie data autour de Snowflake - 19/03/2020 La nouvelle version de la plate-forme Appian accélère l'impact de l'automatisation dans l’entreprise - 19/03/2020 Appian annonce le lancement d’Appian RPA - 19/03/2020 Appian annonce un partenariat élargi avec Google Cloud - 19/03/2020 1 2 3 4 5 » ... 1552