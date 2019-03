Orange lance Safe.press, le premier label de confiance numérique au monde pour les news en ligne sécurisé par la blockchain

Grâce à cette initiative innovante, Orange devient la première entreprise au monde à afficher sur ses pages un label de confiance numérique sécurisé par la blockchain permettant de vérifier en un clic et en temps réel l’authenticité et la source des contenus en ligne diffusés aux médias. Désormais l’ensemble des communiqués de presse publiés par Orange seront vérifiables dans l’espace presse d’ orange.com en cliquant sur le badge vert « safe.press ».



Béatrice Mandine, Directrice Exécutive de la Communication et de la Marque d’Orange, a déclaré : « Je suis très fière qu’Orange prenne cette initiative et contribue à la lutte contre les fake news qui sont devenues un véritable fléau. La communication d’Orange bénéficiera désormais de la solution blockchain de Block Expert qui correspond à notre ADN : confiance, sécurité et innovation ».



Benjamin Gievis, Co-fondateur de Block Expert, a dit : « Nous sommes très enthousiastes de coopérer avec Orange sur un sujet sociétal si important. Orange incarne l’innovation et la confiance numérique sur le plan mondial et permet à l’initiative Safe.press de devenir une réponse technologique majeure face au phénomène de désinformation ».