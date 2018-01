Oui, les robots débarquent, mais ce n'est pas pour vous voler votre travail

K.R. Sanjiv est Chief Technology Officer chez Wipro Limited, un leader international de la prestation de services de technologies de l'information, de conseil et de processus métier. Il a supervisé le développement de la plateforme d'intelligence artificielle Wipro HOLMES, qui est le système d'I.A. propriétaire de la société. K.R. Sanjiv a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique d'entreprise, notamment dans le conseil et le développement d'applications et de technologies, couvrant de multiples secteurs et divers domaines technologiques. Il tweete régulièrement sur les progrès de la technologie sur

Mais les candidats et les employés n'ont pas à attendre que l'automatisation atteigne son apogée sur le lieu de travail pour conserver une longueur d'avance sur l'I.A. En regardant vers l'avenir et en maintenant leurs compétences à jour, les travailleurs d'aujourd'hui peuvent s'assurer de continuer à apporter de la valeur ajoutée, quel que soit l'avenir qui nous attend. Voici trois futurs possibles à garder à l'esprit :1. Devenir formateurDans l'industrie manufacturière, où la peur d'être remplacé par des robots est peut-être la plus forte, les avantages potentiels sont énormes. Les robots permettent aux entreprises de diminuer leur recours à une main-d'œuvre étrangère, de conserver des emplois dans le pays et de permettre aux fabricants de se concentrer sur l'innovation. Au fur et à mesure, la demande de compétences plus techniques (comme celles des formateurs) augmentera.Les formateurs devront être présents pour enseigner à l'I.A. comment éliminer les erreurs, imiter les comportements humains et faire en sorte que tout soit sur la bonne voie d'une manière générale. Bien que cela puisse entraîner une légère baisse au niveau de la main-d'œuvre non qualifiée, cette transformation ouvrira également la voie à une forme de travail plus sûre et plus durable dans l'industrie au fil du temps.2. Combler l'écart en devenant « référent explicatif »Les entreprises auront besoin de professionnels capables d'expliquer, de bons communicants avec une bonne compréhension de systèmes hautement techniques pour faire le lien entre les systèmes d'I.A. et les humains occupant des postes non-techniques qui devront exploiter les informations générées par la robotique. À mesure que les systèmes d'I.A. deviennent plus sophistiqués, les données les plus profondes qu'ils produisent deviennent plus difficiles à exploiter pour la prise de décisions opérationnelles. Des dirigeants d'entreprise aux consommateurs en général, les gens auront besoin de professionnels capables d'analyser les résultats de l'I.A. et de transposer ces informations en conseils utiles.Par exemple, certains services d'I.A. permettent de surveiller les e-mails des employés pour repérer tout langage indiquant que l'un d'entre eux est mécontent au travail. Et bien que certains systèmes d'I.A. soient capables d’identifier le sarcasme, il existe encore certaines nuances de la communication humaine que l'I.A. ne comprend pas.3. Perfectionnez vos compétences en réflexion créativeLes employés qui craignent d'être remplacés par l'automatisation doivent trouver quelque chose que les ordinateurs ne savent pas faire aussi bien que les humains ou se rendre indispensables pour l'avancée de la technologie. Pour les étudiants et les jeunes travailleurs qui vivront dans la nouvelle génération de main-d'œuvre axée sur l'I.A. pendant plusieurs décennies, il est essentiel de choisir le bon plan de carrière. Dans les entreprises, alors que l'I.A. aide déjà les recruteurs à identifier les meilleurs candidats - même ceux qui n'ont pas postulé - il y a encore des réserves car il reste certaines choses qu'un système d'I.A. n'est pas en mesure de comprendre.Que se passe-t-il si le logiciel d'I.A. commence à privilégier des candidats tous identiques, en augmentant l'homogénéité au détriment d'une diversité utile des compétences et des personnalités ? Les systèmes d'automatisation de l'embauche en sont encore à leurs balbutiements. On ne sait pas encore s'ils peuvent prendre de meilleures décisions que les responsables humains (ou si les atteintes à la vie privée des employés en valent la peine).De ce point de vue, les penseurs créatifs sont encore nécessaires sur le lieu de travail. Charles Fadel, de la Harvard Graduate School of Education, recommande de faire des choix de carrière orientés vers des postes créatifs pour ne pas se retrouver sur le chemin de l'automatisation. Les ordinateurs peuvent itérer à partir d'idées existantes, mais ils ne sont pas capables d'en trouver de nouvelles. Ces domaines créatifs, et notamment la pensée créative dans le monde des affaires, auront toujours leur place au sein de la population active.Ceux qui souhaitent s'impliquer dans la production de nouvelles technologies d'I.A. et d'automatisation travailleront à l'avant-garde dans un nouveau domaine passionnant. A mesure que ces technologies se généraliseront, le besoin de personnes comprenant comment l'I.A. fonctionne et capables de personnaliser des solutions pour différents secteurs deviendra considérable.La place de l'automatisation au sein de la main-d'œuvre n'est pas encore tout à fait définie, mais même si elle se généralise, elle ne sera pas aussi effrayante qu'on pourrait le croire. Que les travailleurs se tournent vers de nouveaux domaines ou qu'ils restent dans leur ancien emploi, il y aura toujours du travail à faire.