ThoughtSpot et Wipro renforcent leur partenariat mondial

ThoughtSpot, un des leaders de l’analyse et la recherche de données grâce à l’IA annonce qu’il renforce son partenariat avec Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société de services spécialisée dans le domaine des technologies de l’information, du conseil et des processus d’entreprise. Dans le cadre de cette alliance, Wipro rejoint le programme ThoughtSpot Preferred Alliance afin d’offrir des services de recherche et d’analyse basés sur l’IA à des clients communs dans le monde entier.



Cette alliance permet à Wipro d’aider les entreprises à optimiser leurs données en exploitant la plateforme de recherche et d’analyse IA de ThoughtSpot. Grâce à celle-ci, les entreprises peuvent analyser un nombre illimité de données et obtenir des réponses immédiates aux questions les plus complexes à l’aide d’une simple recherche en langage naturel. En outre, SpotIQ, le moteur IA de l’entreprise, peut aider les utilisateurs à obtenir des réponses proactivement à des questions qu’ils n’ont peut-être même pas pensé à se poser. L’expertise technique et de conseil de Wipro dans le domaine des données, de l’analyse et de l’IA, combinée à la plateforme ThoughtSpot, leader du secteur, aidera les organisations à rapprocher leurs objectifs technologiques, fonctionnels et stratégiques afin d’obtenir une plus grande valeur commerciale.



Grâce à ce partenariat, les deux sociétés peuvent ainsi apporter à leurs clients communs des solutions complètes qui répondent directement aux besoins des métiers. ThoughtSpot et Wipro s’attachent à fournir des solutions répondant aux enjeux actuels des entreprises, tels que la gestion du fonds de roulement, la continuité des activités et la planification des mesures d’urgence pour la main-d’œuvre. Conformément au partenariat, les deux sociétés commercialiseront leurs solutions conjointement et veilleront à ce qu’elles soient rapidement mises à la disposition des entreprises.



« Aujourd’hui, plus que jamais, les organisations doivent se transformer rapidement en entreprises intelligentes grâce à des informations pratiques basées sur les données, et ainsi prendre les bonnes décisions qui feront avancer leurs activités. Notre alliance avec ThoughtSpot, nous aidera à fournir à nos clients un accès sans précédent à leurs données, avec plus de granularité et de rapidité », a déclaré Jayant Prabhu, Vice President and Global Head, Data, Analytics and AI chez Wipro Limited. « Cela nous aidera à aligner nos efforts pour garantir que nous apportons une capacité de transformation accrue aux entreprises du monde entier ».



« Alors que les organisations du monde entier cherchent de nouvelles façons d’utiliser leurs données pour naviguer à travers dans la crise actuelle et au-delà, notre partenariat avec Wipro leur apporte à la fois la technologie dont elles ont besoin et l’expertise nécessaire pour en tirer efficacement parti », a déclaré Toni Adams, SVP Global Partner and Alliances de ThoughtSpot. « Nos clients communs ont besoin d’innover plus rapidement que jamais. Le nouveau partenariat avec Wipro nous permet de les aider à atteindre cet objectif plus rapidement. »