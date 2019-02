PROS Revenue Management permet aux compagnies aériennes d’optimiser leurs politiques tarifaires grâce à l’IA

PROS®(NYSE: PRO),éditeur de solutions d’intelligence artificielle pour optimiser les ventes, annonce le lancement de sa nouvelle solution PROS Revenue Management. Cette nouvelle version, basée sur l’intelligence artificielle, permet d’automatiser l’analyse et favorise la prise de décisions éclairées pour capturer des revenus complémentaires. Avec PROS Revenue Management, les compagnies aériennes disposeront ainsi d’une solution innovante pour optimiser leurs offres grâce, notamment, à la personnalisation client.



L’intelligence artificielle pour mieux analyser les besoins



Face à une concurrence accrue et l’émergence de nouvelles habitudes des consommateurs, les compagnies aériennes doivent ajuster leurs business model. Sans solutions basées sur l’intelligence artificielle, elles ne pourront pas modéliser le comportement des passagers ou encore leur adresser des offres tarifaires personnalisées répondant à leurs besoins.



Cette nouvelle version de PROS Revenue Management, solution SaaS basée sur l’IA, s’adapte aux besoins des compagnies aériennes en fonction de l’évolution de leurs besoins. Elle leur permet d’ajuster, en continu, leur offre en fonction de la demande, grâce un large spectre de fonctionnalités telles que la prévision et l’optimisation du prix des billets ; la tarification dynamique en temps réel ou encore les tarifications supplémentaires.



« Les compagnies aériennes ont, pour la plupart, mis en place une stratégie de transformation numérique de leurs activités »indique le Docteur John McBride, Head of Global Travel Product Management chez PROS. « Qu’il s’agisse des compagnies low-cost ou traditionnelles, toutes souhaitent optimiser leurs revenus notamment, en remplissant leurs avions. Grâce à cette nouvelle plateforme, PROS leur permet d’offrir une expérience client optimale en accélérant leur processus de digitalisation, augmentant ainsi in fine leurs gains potentiels. »



Les principales fonctions de la nouvelle solution Revenue Management de PROS comprennent :



Plateforme SaaS : entièrement hébergée dans le cloud, elle promet une meilleure flexibilité et facilité d’adoption. Cette nouvelle version propose une gamme complète de fonctionnalités de gestion des revenus, notamment pour la prévision et l’optimisation financière, ainsi que la tarification dynamique.



Des workflows intuitifs : les analystes peuvent ainsi, grâce à des workflows quotidiens et précis, mieux analyser les historiques clients et anticiper les futures demandes. Ils pourront donc, rapidement, rechercher les informations dont ils ont besoin et accélérer les prises de décisions.



L’IA PROS : grâce à des décennies d’expérience en matière d’IA et l’amélioration constante de ses outils de Machine Learning, PROS offre à ses clients les dernières innovations technologiques en termes de prévision et d’optimisation tarifaire.