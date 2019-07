PROS Smart CPQ, un outil pour gérer les ventes et optimiser l’e-commerce

PROS® (NYSE: PRO), éditeur de solutions d’intelligence artificielle pour optimiser les ventes, annonce l’évolution de sa solution PROS Smart CPQ qui prend désormais en charge l’ensemble de la gestion des contrats de vente. Désormais, les équipes commerciales peuvent gérer le cycle de vie de ces contrats et créer, modifier et élargir ceux existants afin d’accélérer le processus de vente sur l’ensemble des canaux de distribution : direct, indirect et e-commerce.



Grâce à cette nouvelle version de PROS Smart CPQ, les entreprises B2B disposent d'une plateforme de devis complète qui améliore la réactivité face aux demandes des clients ou prospects. De plus, elle accélère l'analyse et l’envoi des devis (quelle que soit leur complexité), tout en améliorant la fidélisation à long terme grâce à une gestion rationalisée des contrats.



Forrester Research prévoit que, d'ici 2023, les ventes B2B atteindront près de 11 milliards de dollars aux États-Unis. Néanmoins, la majorité reposant sur des contrats souvent gérés manuellement, ils sont sujets aux erreurs et répartis sur plusieurs logiciels. Par conséquent, les commerciaux ont du mal à créer, négocier et modifier ces contrats sur les différents canaux, ce qui impacte leur réactivité face à un client ou prospect et ne leur permet pas de finaliser la vente.



PROS Smart CPQ permet aux entreprises de gérer les contrats de vente en :



Augmentant la réactivité aux appels d'offres, notamment par la prise en charge simplifiée des appels d’offres allant jusqu’à 100 000 articles. Elle permet également d’émettre des cotations multidevises dans le même contrat. Enfin, PROS Smart CPQ intègre l’automatisation du processus de vente de la création, la négociation à la gestion des contrats, y compris le recalcule des coûts de renouvellement sur la durée du contrat.



Collaborant simplement avec les différents acteurs internes en matière de vente et de tarification. En interne, PROS Smart CPQ favorise la collaboration entre les différentes équipes et l'analyse des transactions à la suite des recommandations tarifaires afin de répondre aux directives commerciales de l’entreprise. De plus, les changements de prix en masse des produits sont pris en charge en fonction des conditions définies par les contrats.



Analysant le chiffre d'affaires et la rentabilité de chaque opération. PROS Smart CPQ permet d’analyser, en temps réel, les changements apportés dans le cadre d'un renouvellement ou d’une modification de contrat afin de répondre aussi bien aux besoins des entreprises que de leurs clients.



Intégrant l’omnicanal par la négociation des prix de vente via les canaux traditionnels ou digitaux, qui aide les clients à choisir où, quand et comment ils souhaitent réaliser leur achat.

« Les clients fidèles sont la clé du succès d'une entreprise B2B, et l'intégration de la gestion du cycle de vie des contrats de vente dans la stratégie commerciale digitale d'une entreprise est indispensable » déclare Loretta Faluade, Directrice de la Stratégie Produits chez PROS. « Aujourd’hui, la rapidité, la transparence et la capacité de répondre rapidement à une demande définissent la relation client. Les équipes commerciales qui exploitent les outils de vente en ligne vont offrir de meilleures expériences à leurs consommateurs et, en définitive, les fidéliser sur le long terme. »



Les mises à jour de PROS Smart CPQ comprennent également un logiciel de devis performant qui offre vitesse et flexibilité pour créer et livrer des devis importants et complexes pouvant atteindre plus 100 000 produits. Grâce à une interface utilisateur intuitive et personnalisable, et à un processus de devis guidé, les commerciaux réalisent des devis plus rapidement et facilement. De nouvelles fonctionnalités de mesure accélèrent l'analyse de chaque transaction pour répondre aux exigences de marge et sans pour autant sacrifier la valeur pour le client.