Persado s'associe à Adobe et devient partenaire Adobe "Premier"

Persado, spécialiste de l'intelligence artificielle pour l’optimisation des contenus marketing des entreprises, est devenu aujourd'hui l'un des 12 partenaires de premier niveau du programme Adobe Exchange Partner Program, à l'issue d'un processus de sélection rigoureux.



Avec Persado partenaire privilégié, les spécialistes du marketing faisant appel à Adobe Experience Cloud seront certains que le langage utilisé dans leurs communications marketing trouvera un écho auprès de leurs clients, et suscitera un engagement accru. Les communicants pourront mieux mesurer l'impact d’une campagne multicanale sur l'ensemble du parcours de leurs clients et auront un retour immédiat sur l'engagement des clients sur l'ensemble des canaux. De plus, le partenariat permettra à l’avenir une intégration plus poussée de Persado à Adobe Experience Cloud.



Plus de 250 des plus grandes marques mondiales ont adopté l'approche scientifique de Persado dans leur processus créatif. Avec sa base de connaissances exclusive de 25 langues et de plus d'un million de mots, phrases et illustrations marketing qualifiés, Persado optimise la créativité des spécialistes du marketing.



Être partenaire de premier plan d'Adobe est une reconnaissance destinée à un petit nombre d’entreprises proposant des solutions très complémentaires et permettant d’étendre les fonctionnalités d'Adobe Experience Cloud. Ce partenariat ouvre également la voie à une collaboration approfondie, des intégrations entre les deux plates-formes, ainsi qu'à de nouvelles innovations renforçant la valeur stratégique des deux parties.



"Persado permet aux meilleurs spécialistes internationaux du marketing de rassembler des éléments nécessaires afin d’obtenir des résultats dépassant les capacités humaines", a déclaré Yuval Efrati, Chief Customer Officer de Persado. "Ce partenariat passionnant offrira à encore plus de leaders mondiaux du marketing un accès à Persado, et nous permettra de créer plus de valeur pour nos clients actuels utilisant Adobe Experience Cloud ».



"La plate-forme linguistique de Persado offre aux spécialistes du marketing des outils robustes pour personnaliser et optimiser leurs choix de mots sur tous les canaux et tout au long d'un parcours client ", déclare Amit Ahuja, vice-président du développement des écosystèmes chez Adobe." Associé au Adobe Experience Cloud, il permet aux équipes marketing d'apporter des améliorations tangibles en termes d'engagement client et un levier significatif pour les résultats financiers. Nous sommes ravis d'accueillir Persado comme partenaire privilégié dans le programme Adobe Exchange."



À ce jour, Persado a contribué à plus de 25 000 campagnes et a permis à certaines des plus grandes marques du monde de générer un total de plus de 1,5 milliard de dollars en revenus supplémentaires. En moyenne, les contenus créatifs générés par Persado connaissent une augmentation de plus de 40% du taux de conversion et une amélioration de 68% des taux de clics.