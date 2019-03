L’intelligence artificielle, la réalité mixte, la Voix et Mindy Kaling au programme des « Sneaks » de l'Adobe Summit

Animés par l'actrice Mindy Kaling, les « Sneaks » d'Adobe offrent un aperçu du futur de l'innovation chez Adobe. Pour la huitième année consécutive, les « Sneaks » offrent aux ingénieurs, chercheurs, chefs de produits et UX designers d'Adobe la possibilité de présenter leurs travaux à l’Adobe Summit. Les mieux reçus par le public peuvent venir intégrer les produits Adobe, à l'image de Smart Layout dans Adobe Experience Manager et Attribution IQ dans Adobe Analytics.



Cette année, les « Sneaks » mettront notamment en avant les projets suivants :



• Accélérer les expériences de RA : prenons le cas d’un passager devant patienter une heure à l’aéroport avant sa correspondance. L'application mobile de sa compagnie aérienne est équipée d'une fonction de réalité augmentée (RA) qui lui permet de découvrir les "zones de RA" sur une carte interactive du terminal. Le client peut ainsi se rendre dans une librairie de l’aéroport et y découvrir des offres promotionnelles personnalisées en RA et les utiliser instantanément grâce à son portefeuille électronique. Pour aider les marques à prendre en main la RA, l’intégration d’Adobe Experience Cloud peut fournir le backend technologique nécessaire pour développer et déployer rapidement des expériences de RA. Cette plateforme combine la création et la diffusion de contenu 3D à des fonctionnalités de commerce, d'analytics et de personnalisation.



• Prédictions pour les professionnels du marketing : les décisions relatives à l’expérience client s'appuient généralement sur des données historiques. Par exemple, si un service d'abonnement identifie un groupe d'utilisateurs qui s’est désabonné, ces personnes sont ciblées avec du contenu visant à relancer l’interaction. Par conséquent, les marques ont un temps de retard sur le client. Pour y remédier, Adobe présente une nouvelle technologie qui utilise les capacités de deep learning d'Adobe Sensei pour prévoir le comportement des clients. En analysant les antécédents et les schémas de comportements connus des utilisateurs, le système évaluera les actions que les clients sont les plus susceptibles d'effectuer. Dans l'exemple du service d'abonnement, il donne non seulement à la marque une vision des utilisateurs les plus susceptibles de quitter le service, mais recommandera également un ensemble d'actions visant à leur faire changer d'avis.



• Réinventer l’entretien des véhicules : lors de l'entretien de leurs véhicules, les consommateurs ont très peu de contrôle. Avec peu de données sur lesquelles s'appuyer, les recommandations sur les réparations et l'entretien sont souvent prises pour argent comptant. Adobe présente une nouvelle application à destination du grand public qui récupère les données liées à leur véhicule, des performances de la batterie au fonctionnement du moteur. Il permet aux utilisateurs d'être plus proactifs et d'obtenir des recommandations en temps réel sur les besoins de maintenance. Pour les consommateurs qui optent pour le service, les constructeurs automobiles reçoivent également des données agrégées et anonymes qui peuvent éclairer leur prise de décision. Par exemple, il peut aider à identifier une flotte de véhicules rencontrant un problème commun et à prendre des mesures pour le résoudre.



• Transformer les documents avec l'IA et la voix : dans tous les secteurs qui utilisent des documents longs, tels que des contrats fournisseur et des dossiers universitaires, le processus de recherche de détails pertinents reste en grande partie une tâche manuelle chronophage. Adobe dévoile un nouveau projet qui va permettre aux utilisateurs d'interagir avec les documents en tirant parti de l'intelligence artificielle (IA) de reconnaissance de texte d'Adobe Sensei et de fonctionnalités de commande vocale. Les utilisateurs pourront interagir par la voix avec leurs documents pour rapidement trouver des informations pertinentes. Ainsi, un directeur marketing examinant un contrat d'agence pourrait par exemple demander



« en quoi ce tarif est-il différent de celui que nous avons payé l'année dernière ? » et recevoir instantanément des informations détaillées.

• Un moteur de recherche de contenus pour l'entreprise : il existe tant de façons d'interagir avec les consommateurs en ligne que les marques sont submergées par la quantité de contenus à gérer, des illustrations et images aux vidéos. Pour trouver ce dont elles ont besoin, les équipes doivent souvent se soumettre à un processus lent et fastidieux. Adobe montre comment l'IA de reconnaissance d'image d'Adobe Sensei et le support du langage naturel peuvent aider les marques à interagir vocalement avec leur répertoire de contenus pour rapidement trouver ce qu'elles recherchent. Un directeur marketing travaillant sur une campagne de voyage pourra par exemple dire : « Trouve-moi des images avec un palmier et l'océan en arrière-plan » et obtenir instantanément toutes les illustrations correspondantes approuvées par la marque.