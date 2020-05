Adobe lance de nouveaux services IA pour renforcer le business des entreprises digitalisées

Intelligent Services permet de consolider les données non structurées dans un langage commun. Des fonctionnalités strictes de gouvernance garantiront également le respect par les entreprises des nouvelles réglementations sectorielles et de politiques internes, notamment celles relatives à la protection des consommateurs. Cette interface en self-service offre une plus grande flexibilité pour ses clients, quelles que soient leurs compétences techniques, de sorte que ces différents services soient facilement adaptés aux divers usages spécifiques à la gestion de l’expérience client (CXM).



Le concepteur de puces graphiques NVIDIA, l'un des premiers clients à avoir adopté Intelligent Services, utilise le service Attribution AI pour évaluer l'efficacité de ses programmes marketing, tirant parti des insights reçus pour multiplier par cinq le nombre d'inscriptions à ses campagnes événementielles. Grâce à Customer AI, NVIDIA a une meilleure compréhension de la manière dont les clients interagissent avec ses produits gaming et arrive en ce sens à personnaliser le contenu pour ses utilisateurs. Enfin, la marque a également enregistré une augmentation de 14 % de ses taux d'ouverture d'e-mails après avoir recouru aux insights prédictifs de Journey AI.



« Il est évident que l'IA permet d'ores et déjà aux marques d'offrir des expériences plus pertinentes. Mais en vérité, la plupart des entreprises n'exploitent pas encore tout le potentiel disponible », confie Lionel Lemoine, Director, Solutions Consulting, South West Europe, Adobe. « Notre nouvelle offre Intelligent Services permettra aux marques de tirer meilleur parti de leurs données et de générer des insights statistiques qui amélioreront l'expérience client dans sa globalité. De plus, la disponibilité et la centralisation de ces services dans Adobe Experience Platform permettra aux équipes de modifier et déployer les expériences avec une flexibilité et une rapidité inégalées. »



Intelligent Services sur Adobe Experience Platform inclut les services suivants :



Customer AI : bien souvent, les marques ne disposent pas des ressources nécessaires pour analyser de manière approfondie leurs données et comprendre ce qui motive les actions de leurs clients. Customer AI les aide à analyser l’historiques des données et celles disponibles en temps réel, en créant des scores de propension pour les événements clés, tels que les taux de roulement ou de conversion. Par exemple, un service d'abonnement pourra recevoir un segment d'utilisateurs susceptibles de se désabonner en raison de leur forte sensibilité aux prix et leur proposer ainsi une promotion spéciale.



Attribution AI : les marketeurs disposent de nombreux points de contact avec les consommateurs (sites web, e-mails ou réseaux sociaux), ce qui nécessite des ressources et du temps. Attribution AI permet à ces équipes de quantifier l'impact incrémental de chaque point de contact, grâce à une approche avancée qui permet de mesurer l'efficacité réelle des actions marketing et de donner un meilleur éclairage aux décisions budgétaires. Ce service se distingue des méthodes traditionnelles basées sur des règles, qui attribuent souvent un crédit trop important au premier point de contact (visite d'une page web) et au dernier point de contact (événement d'achat). Les règles artificielles qui en résultent peuvent en effet biaiser le processus de prise de décision.



Journey AI (bêta) : d’un point de vue marketing, la patience a ses limites, même chez les clients fidèles. Avec la prolifération des canaux, il est aujourd'hui crucial de savoir quand interagir et de gérer la lassitude. Journey AI aide les marques à prédire le moment optimal, la fréquence et le canal à privilégier pour interagir avec ses clients. Ce service inclut un score de lassitude, qui permet de limiter les interactions avec les clients susceptibles d’être rapidement agacés. Un retailer peut par exemple utiliser ce score pour gérer et adapter ses promotions avant une période de fêtes.



Content & Commerce AI (bêta) : les marques ont compris que la créativité joue également un rôle clé. Content & Commerce AI donne des conseils sur les variables qui améliorent les performances, telles que les couleurs ou différents sujets. De plus, ce service balise automatiquement les assets pour améliorer leur indexation dans les phases de production. Concernant l'e-commerce, l'IA automatisera les recommandations de produits en fonction des signaux en temps réel et des préférences des clients.



Leads AI (bêta) : pour les marketeurs B2B, l'interaction avec les prospects et les clients existants pose des défis bien particuliers. Les cycles de vente y sont en effet généralement plus longs et rend plus difficile l’évaluation de l'impact des activités marketing en temps réel, ou encore l'étape à laquelle se trouvent les prospects dans leur parcours d'achat. Leads AI utilise des signaux comportementaux en temps réel pour aider les marques à identifier les leads susceptibles de devenir des opportunités tangibles. Ce service permet, par exemple, à un éditeur de logiciels d'entreprise d'exécuter des campagnes plus ciblées et plus personnalisées.



Intelligent Services va également nourrir un ensemble de services existants sur Adobe Experience Platform. Les technologies d'IA et de machine learning sous-jacentes renforceront notamment Offer Management (qui détermine la fréquence et le moment optimaux pour les promotions), Customer Journey Analytics (un outil d'analyse inspiré de Photoshop pour analyser les données cross-canal), et Real-time CDP (qui fournit un profil unifié pour une personnalisation individualisée sur tous les canaux).



Adobe a également déployé Intelligent Services en interne et obtenu d'excellents résultats. Ces services sont au cœur de son modèle d'exploitation orienté données (DDOM), un framework qui a piloté la transition vers le cloud. Plus de 1,5 milliard de scores de propension sont calculés chaque jour, indiquant la probabilité que les clients effectuent une action particulière (comme se désabonner) et générant des audiences mieux ciblées qui se sont avérées jusqu'à cinq fois plus rentables.