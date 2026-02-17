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Podcast : Alain Garnier, Jamespot, défend une diversité souveraine


Rédigé par le 16 Mars 2026

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Alain Garnier, co-fondateur de Jamespot, est un ardent défenseur de la souveraineté numérique; l'occasion d'aborder ce sujet avec lui, sans filtre, et de réfléchir ensemble aux solutions pratiques, et non-extrémistes, qui s'offrent à nous, pour faire un bout de chemin en direction d'un numérique moins dépendant de la grande puissance américaine aujourd'hui, ou peut-être chinoise demain.

- Vous dites : "Nous sortons d’une approche théorique de la souveraineté numérique. Désormais, la question centrale devient : est-ce que l’organisation peut continuer à fonctionner si cette donnée ou ce système tombe"... on parle donc de résilience ? Est-ce que réfléchir à la souveraineté numérique, c'est prévoir le pire ?
- La souveraineté numérique n'a en réalité pas de limite ! Doit-on re-coloniser des pays qui produisent les métaux rares dont on a besoin pour sécuriser notre approvisionnement ? Est-ce qu'on ne dépendra pas toujours de quelqu'un d'autre ?
- En matière de logiciel, là encore, où met-on la limite ? Ni le plan calcul du Général de Gaulle, ni le Minitel n'ont permis à la France d'être leader dans le numérique... comment fait-on ?

Lien vers le site de Jamespot : https://jamespot.com/
Lien vers le profil de Alain Garnier : https://www.linkedin.com/in/garniera/
Lien vers l'article de Michael Albo cité dans le podcast : https://www.linkedin.com/posts/albomichael_ai-software-opensource-activity-7436492495716364288-2Ujj
Alain Garnier, co-fondateur de Jamespot
Alain Garnier, co-fondateur de Jamespot

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