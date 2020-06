Podcast: Guillaume Gombert, directeur de projets stratégiques chez Fabernovel

Ce livre décrypte les 7 « super-pouvoirs » qui ont permis aux GAFA de s’imposer aussi rapidement, et qui dessinent les contours du changement de modèle en cours :- Le client gratuit : tout le monde est client, même ceux qui ne payent pas- La conception inversée : les problèmes comme source de création de valeur- Le management pirate : un nouveau mode de gestion des talents- L’entreprise magnétique : l’agrégation de portions de valeur- L’entreprise temps-réel : l’adaptation instantanée- L’entreprise infinie : la croissance à coût nul- L’entreprise intime : la personnalisation à grande échelleSurtout, ces super-pouvoirs permettent d'agir. Chaque entreprise trouvera ainsi des exemples et des tactiques ayant prouvé leur efficacité dans l'art difficile de l'aïkido stratégique avec les GAFA. Car, pour jouer à armes égales avec eux, mieux vaut utiliser leurs forces à son propre profit.C'est ce que nous explique Guillaume Gombert, directeur de projets stratégiques chez Fabernovel, que nous avons rencontré et à qui nous avons posé quelques questions :- Dans votre livre, vous mettez en avant 7 super-pouvoirs, 7 manières de travailler qui auraient changé les règles de l'économie. Prenons le premier de ces super-pouvoirs, le client est gratuit, c'est à dire que tout le monde est client, même s'il ne paye pas. Expliquez-nous. Cela signifie-il que l'entreprise gagne de l'argent autrement (avec les données par exemple), ou qu'elle n'a pas besoin d'en gagner ?- J'ai également repéré deux super-pouvoirs assez "disruptifs": le management pirate, et l'entreprise temps réel. Est-ce réaliste dans notre culture et notre système d'éducation français de viser ces super-pouvoirs ?- Vous parlez de "nouvelle économie". Ce terme était déjà à la mode à la fin des années 90, quand on a cru que les règles de base de l'économie avaient changé. Il n'en était rien, et la bulle internet a explosé, faisant perdre des milliards. En quoi est-ce différent aujourd'hui ?- Est-ce que le super-pouvoir des Gafa n'est pas finalement un sujet que vous évoquez peu, celui de la langue. Aucun Gafa ne s'exprime autrement qu'en anglais, l'esperanto des technologies. Un futur Gafa pourrait-il réussir au niveau mondial en choisissant le français ?- Vous suggérez, pour se développer, de s'associer, de se connecter aux Gafas. N'est-ce pas vendre son âme, et ses données, au diable, et juste retarder sa propre disparition ?