Podcast: Laurent Bernard, CEO de Ecojoko, nous parle de la mesure de l'électricité

- Vous présentez Ecojoko comme un assistant à l'économie d'énergie, et pas comme un "compteur". Est-ce cette différence de présentation qui fait que les gens détestent Linky, mais ne semblent pas vous en vouloir autant ?

- Pour pouvoir économiser, il faut déjà mesurer. Comment se passe la mesure de la consommation et quelles données collectez vous ?

- Une fois les données brutes collectées, comment peut-on les interpréter ?

- Vous dites : "A partir d'un signal électrique global, Ecojoko détecte les signatures électriques particulières des différents appareils". Comment cela fonctionne-il ? Est-ce de l'apprentissage machine, qui permet de détecter un nouvel appareil, ou plutôt une base de données des "signaux", comme ceux qui permettent de reconnaître les bateaux à partir d'un sonar ?

- Quid de l'éthique, de la vie privée... ? Et plus globalement, de la propriété des données : l'utilisateur, la compagnie d'électricité... ? Eclairez-nous !