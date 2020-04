Podcast: Nicolas Korchia, co-fondateur de Indexima est notre invité

Nous recevons aujourd'hui dans le podcast Decideo, Nicolas Korchia, co-fondateur de Indexima, éditeur français qui développe une solution de data Hub, permettant aux organisations de récupérer toutes leurs données, instantanément, afin de faciliter l’analyse et la prise de décision :



- Vous proposez ce que vous appelez un "data hub". Face à l'empilement des termes (Data Warehouse, Data Lake, Data Platform...) les clients ne savent plus quoi faire, surtout que cela semble changer tous les ans. Qu'appelez vous un data hub ? En quoi est-ce différent des autres architectures ?



- J'ai déjà un Data Warehouse depuis 10 ans, un Data Lake depuis 2 ans... pourquoi ai-je besoin d'une solution de plus ? L'objectif est de réduire le nombre de silos, pas de l'augmenter !



- "One Click", votre solution, propose aux data analystes de manipuler directement les données... cela semble rappeler les premières années de la BI, avec les "univers" chez Business Objects. En quoi votre couche sémantique est-elle différente ? Et qui se charge de créer et maintenir cette couche sémantique ?



- La tendance est clairement au cloud, et vous allez dans cette direction au travers d'un partenariat avec Amazon Web Services. Sentez vous que les clients sont prêts ? Peut-être certains secteurs d'activité sont-ils plus ouverts que d'autres ? Quel est votre constat ?



- Quels sont les cas d'usage développés par vos clients ? Pouvez vous nous donner quelques exemples de projets ?